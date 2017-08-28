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Asamoah transferinde sıcak saatler!

Galatasaray sol bek transferini kısa sürede sonuçlandırmak için Juventus'un Ganalı futbolcusu Kwadwo Asamoah'ın üzerinde ısrarla duruyor. Oyuncu ile anlaşan sarı kırmızılılar, Torino ekibine yapacağı teklifi yükseltti.

Asamoah transferinde sıcak saatler!

Galatasaray'da savunma transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Kwadwo Asamoah'la her konuda anlaşan Cim Bom, yıldız futbolcu için teklifini 5 milyon euroya kadar çıkardı. Ganalı futbolcunun, sarı kırmızılı kulübe gitmek için Juventus'a baskı yaptığı ortaya çıktı.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Tuttosport'ta yer alan haberde, Asamoah için Galatasaray'ın 4 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu ve bonuslarla birlikte oyuncuya 3 milyon euro önerdiği yer aldı. Ancak Torino ekibinin Ganalı savunma oyuncusunun yerine başka bir oyuncuyu transfer etmeden gidişine izin vermeyeceğinin üzerinde duruldu.

2018 yılında sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcu Juventus'ta yedek otursa da teknik direktör Allegri'nin bu oyuncudan vazgeçmediği belirtildi. Galatasaray, bu transfer için baskı yaparken, transferi en kısa sürede bitirmek istiyor.

Gazete, Galatasaray'ın Juventus'a 4-5 milyon euro arasında teklif götürdüğünü ve 48 saat içerisinde bir yanıt almak istediğini yazdı. Juventus'un Howedes'i transfer etmesi durumunda oyuncunun transferi için onay vereceği ifade edildi.

Torino ekibinin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcudan bir kazanç elde etmek için bu transferi iyi düşünmesi gerektiği belirtildi.

Juventus Spinazzola'yı kadrosuna kattı, Asamoah'a yol göründü!

Galatasaray transferde mutlu sona ulaşıyor. Geçtiğimiz sezonu Atalanta'da kiralık olarak geçiren sol bek Spinazzola, Juventus'a geri döndüğünü açıkladı. Atalanta'ya teşekkür eden Spinazzola, hayalinin Juventus'a geri dönmek olduğunu belirtti.

Juventus, Galatasaray'ın istediği Asamoah'ın yerine geri almak istediği Spinazzola transferinde mutlu sona ulaştı. Asamoah transferinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Asamoah ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Leonardo Spinazzola'nın Instagram üzerinden yaptığı paylaşım, Galatasaray'lı taraftarları heyecanlandırdı.Asamoah'ın Galatasaray'a transferinin artık an meselesi. Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Asamoah için çok yakında resmi açıklama bekleniyor. Juventus, Asamoah'ın Galatasaray'a transferi için Spinazzola'nın Atalanta'dan geri dönmesini şart koşmuştu.

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Galatasaray'a bayram müjdesi! Transfer bitiyor


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Asamoah transferinde sıcak saatler!

Asamoah transferinde sıcak saatler!

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