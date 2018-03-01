Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Alexander Milosevic, İsveç ekibi AIK Solna ile anlaştı.
"Derbiyi benim yüzümden kaybettik"

"Derbiyi benim yüzümden kaybettik"

Beşiktaş derbisinde topa zamanında müdahale edemediği için Quaresma’nın golüne neden olan Josef de Souza, “O akşamdan beri gözüme uyku girmedi. Benim yüzümden kaybettik” dedi.
Bayernli yıldızlar birbirine girdi

Bayernli yıldızlar birbirine girdi

Bayern Münih'in antrenmanına Robert Lewandowski ile Mats Hummels arasında yaşananlar damga vurdu.
PSG açıkladı! Neymar...

PSG açıkladı! Neymar...

PSG, Marsilya maçında sakatlanan Neymar'ın Brezilya'da ameliyat edileceğini açıkladı.
Tarık Çamdal şaşkınlığı

Tarık Çamdal şaşkınlığı

Fatih Terim’in kadro dışı bıraktığı Tarık Çamdal, bugünkü idmanda yer aldı.
Yırtık tespit edildi

Yırtık tespit edildi

Galatasaray Kulübü, kaleci Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğunu ve ameliyat olacağını açıkladı.
"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa maçının ardından hakemlerin son dönemdeki kararlarını eleştirdi.
RvP atmaya devam ediyor

RvP atmaya devam ediyor

Feyenoord forması giyen Robin van Persie, takımının Heracles'la oynadığı maça ilk 11'de başladı ve fileleri havalandırarak ligdeki 2. golünü kaydetti.

"Arkadaşlar bir kurum bulmuşlar saldırıyorlar"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisinin ardından sert açıklamalarda bulundu.

Arkadaşlar bir kurum bulmuşlar saldırıyorlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahalarında 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Ne desem ceza. Hayırlı olsun diyelim, kapatalım"

Şenol Güneş, futbol ortamında artık itiraz etmeyeceğini belirtti. Ne konuşacağını şaşırdığını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Ne desem ceza. Hayırlı olsun diyelim, kapatalım. Algı yapılıyor, ne anlatacağım." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sadece futbol konuşacağını ifade etti. Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık. Golü de bulduk. İlk pozisyonda onlar da golü buldu. Gol bulabilirdik daha fazla. Direkten dönen topumuzdan sonra yediğimiz sürpriz gol, hatalarımızdan biri. Oyun genelinde üstünlük bizde olmasına rağmen beraberliğe üzgünüz. Gergin olmasına üzülüyoruz. İki takım futbol adına da iyi işler yaptı." dedi.

"Aykut hocayı dinledim, şikayetçi hakemden. Ben de şikayetçiyim"

Her konuda artık algı yapıldığını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Ben konuşunca ceza alıyorum. Soldado şikayetçi, kart görmeden çıkıyor, olur mu ya. Soldado 5-6 defa yaptı. Suçlama değil bu. Ben ne konuşsam ne olur. Herkes algı için konuşuyor. Futbol bitmiş zaten. Ne konuşacağız. Aykut hocayı dinledim, şikayetçi hakemden. Ben de şikayetçiyim. Hep algı yapılıyor. Ben de hakemden memnun olmamayı söylesem suçlu olacağız. Biz hata yaptık ama kötü mü oynadık. Daha fazla atak yapan, oynamak isteyen biziz. Ne anlatacağım. Arkadaşlar bir kurum bulmuşlar saldırıyorlar. Ben ne desem ceza. Hayırlı olsun diyelim kapatalım. Bana hakaret ediyor, duyum almış, öyle olmuş böyle olmuş. Her statta oluyor, sen nerden gördün bunu? Herkes kuruma çalışıyor. Artık toplantı da yapmayacağım. Artık nasılsın diyeceğim, gideceğim." yorumunu yaptı.

"Kirli bir akvaryum"

Teknik direktör Şenol Güneş, medyanın da bu ortamı körüklediğini savundu. Başarılı çalıştırıcı, "Bana daha fazla ceza versinler hallederiz Türk futbolunu. Ben imada bulunmuyorum. Artık hava güzel deyip giderim. Top oynandı, 2-2 bitti, hayat devam ediyor. Hakemle ilgili tartışmayı söyledim. Böyle sağlıksız ortam olur mu ya. Kurumda konuşuyor, sanki o kulüpte çalışıyor. Benle ilgili söylenenlar var yayıncı kuruluş, dava açmam lazım. Ben böyle konuşacağım şimdi, oh malzeme çıktı diyor. Böyle kirli akvaryum var. Şimdi artık Trabzonspor maçına bakacağız." ifadelerini kullandı.

"İşimizi yapıyoruz"

Fikstürün zorluğuyla ilgilenmediklerini kaydeden Şenol Güneş, yine aldığı cezalardan bahsederek, "Ceza alıyorsam ne konuşayım. Gergin ortamımız yok, biz işimizi yapıyoruz. Gerginliği siz yaratıyorsunuz. Biz her maçı oynayacağız, çıkıp oynayacağız. Hesap görmeye giriyor, artık yorum yapılmıyor. Birileri hesap görmeye çalışıyor. Kim yapıyor diyorlar, başka birine yapılıyor." dedi.

Devre arasında kavga etti mi?

Devre arasında kavga etti mi?

Derbide kavga ve kırmızı kart

Derbide kavga ve kırmızı kart

Volkan Demirel'in gol sevinci olay oldu

Volkan Demirel'in gol sevinci olay oldu


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Arkadaşlar bir kurum bulmuşlar saldırıyorlar

"Arkadaşlar bir kurum bulmuşlar saldırıyorlar"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisinin ardından sert açıklamalarda bulundu.
Devre arasında kavga etti mi?

Devre arasında kavga etti mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı maç sonu açıklamalarda bulundu.
Derbide kavga ve kırmızı kart

Derbide kavga ve kırmızı kart

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Alper Potuk, Volkan Demirel ve Quaresma kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Volkan Demirelin gol sevinci olay oldu

Volkan Demirel'in gol sevinci olay oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in gol sevinci olay oldu.
Sonra eze eze yendik diyorlar

"Sonra eze eze yendik diyorlar"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-2 berabere kaldıkları Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Olaylı derbide Fenerbahçe avantajı kaptı

Olaylı derbide Fenerbahçe avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Olaylı derbide Alper Potuk, Volkan Demirel ve Quaresma kırmızı kart gördü.
Başkan sonunda patladı: Bu ne hoca!

Başkan sonunda patladı: "Bu ne hoca!"

Sezon başından bu yana Aykut Kocaman'ın yanında dimdik duran, Osmanlıspor maçı sonrası görevi bırakma kararı alan hocaya sahip çıkan Başkan Aziz Yıldırım, derbi mağlubiyeti sonrası patladı.
Bu sevincin cezası belli oldu

Bu sevincin cezası belli oldu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fernandao'ya 2 maç men cezası verildi. Golcü oyuncu yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.
Derbiyi benim yüzümden kaybettik

"Derbiyi benim yüzümden kaybettik"

Beşiktaş derbisinde topa zamanında müdahale edemediği için Quaresma’nın golüne neden olan Josef de Souza, “O akşamdan beri gözüme uyku girmedi. Benim yüzümden kaybettik” dedi.
Ozan Tufanda sıcak gelişme

Ozan Tufan'da sıcak gelişme

Aykut Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan, hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler yaşıyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman, bireysel olarak çalışmalarını sürdüren genç futbolcuyu affetmeyi düşünmüyor.
Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar

"Taraftarlarımız çok gergindi. Rahat olsunlar"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Golcü futbolcu...
Kendimi affettireceğim

"Kendimi affettireceğim"

Fenerbahçe’nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi....
Sow umutla bekliyor

Sow umutla bekliyor

Tecrübeli forvet, ara transfer döneminde Türkiye’ye dönme konusunda umutlu....
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, oyuncularıyla derbi öncesinde son bir toplantı yaptı....
Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Aykut Kocaman, sezon başında acılı bir süreç yaşadıklarını söyleyerek, “Bu süreçte ağır eleştiriler aldık. Yaşananlardan ders çıkardık....