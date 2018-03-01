Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisinin ardından sert açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahalarında 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Ne desem ceza. Hayırlı olsun diyelim, kapatalım"

Şenol Güneş, futbol ortamında artık itiraz etmeyeceğini belirtti. Ne konuşacağını şaşırdığını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Ne desem ceza. Hayırlı olsun diyelim, kapatalım. Algı yapılıyor, ne anlatacağım." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sadece futbol konuşacağını ifade etti. Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık. Golü de bulduk. İlk pozisyonda onlar da golü buldu. Gol bulabilirdik daha fazla. Direkten dönen topumuzdan sonra yediğimiz sürpriz gol, hatalarımızdan biri. Oyun genelinde üstünlük bizde olmasına rağmen beraberliğe üzgünüz. Gergin olmasına üzülüyoruz. İki takım futbol adına da iyi işler yaptı." dedi.

"Aykut hocayı dinledim, şikayetçi hakemden. Ben de şikayetçiyim"

Her konuda artık algı yapıldığını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Ben konuşunca ceza alıyorum. Soldado şikayetçi, kart görmeden çıkıyor, olur mu ya. Soldado 5-6 defa yaptı. Suçlama değil bu. Ben ne konuşsam ne olur. Herkes algı için konuşuyor. Futbol bitmiş zaten. Ne konuşacağız. Aykut hocayı dinledim, şikayetçi hakemden. Ben de şikayetçiyim. Hep algı yapılıyor. Ben de hakemden memnun olmamayı söylesem suçlu olacağız. Biz hata yaptık ama kötü mü oynadık. Daha fazla atak yapan, oynamak isteyen biziz. Ne anlatacağım. Arkadaşlar bir kurum bulmuşlar saldırıyorlar. Ben ne desem ceza. Hayırlı olsun diyelim kapatalım. Bana hakaret ediyor, duyum almış, öyle olmuş böyle olmuş. Her statta oluyor, sen nerden gördün bunu? Herkes kuruma çalışıyor. Artık toplantı da yapmayacağım. Artık nasılsın diyeceğim, gideceğim." yorumunu yaptı.

"Kirli bir akvaryum"

Teknik direktör Şenol Güneş, medyanın da bu ortamı körüklediğini savundu. Başarılı çalıştırıcı, "Bana daha fazla ceza versinler hallederiz Türk futbolunu. Ben imada bulunmuyorum. Artık hava güzel deyip giderim. Top oynandı, 2-2 bitti, hayat devam ediyor. Hakemle ilgili tartışmayı söyledim. Böyle sağlıksız ortam olur mu ya. Kurumda konuşuyor, sanki o kulüpte çalışıyor. Benle ilgili söylenenlar var yayıncı kuruluş, dava açmam lazım. Ben böyle konuşacağım şimdi, oh malzeme çıktı diyor. Böyle kirli akvaryum var. Şimdi artık Trabzonspor maçına bakacağız." ifadelerini kullandı.

"İşimizi yapıyoruz"

Fikstürün zorluğuyla ilgilenmediklerini kaydeden Şenol Güneş, yine aldığı cezalardan bahsederek, "Ceza alıyorsam ne konuşayım. Gergin ortamımız yok, biz işimizi yapıyoruz. Gerginliği siz yaratıyorsunuz. Biz her maçı oynayacağız, çıkıp oynayacağız. Hesap görmeye giriyor, artık yorum yapılmıyor. Birileri hesap görmeye çalışıyor. Kim yapıyor diyorlar, başka birine yapılıyor." dedi.