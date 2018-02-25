Tarık Çamdal şaşkınlığı

Tarık Çamdal şaşkınlığı

Fatih Terim’in kadro dışı bıraktığı Tarık Çamdal, bugünkü idmanda yer aldı.
Yırtık tespit edildi

Yırtık tespit edildi

Galatasaray Kulübü, kaleci Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğunu ve ameliyat olacağını açıkladı.
"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa maçının ardından hakemlerin son dönemdeki kararlarını eleştirdi.
RvP atmaya devam ediyor

RvP atmaya devam ediyor

Feyenoord forması giyen Robin van Persie, takımının Heracles'la oynadığı maça ilk 11'de başladı ve fileleri havalandırarak ligdeki 2. golünü kaydetti.
Büyük pişmanlık: Şişmandı, gönderdik

Büyük pişmanlık: Şişmandı, gönderdik

Arsenal'in eski oyuncusu ve akademi direktörü Liam Brady, Harry Kane'i neden gönderdiklerini açıkladı.
Bizzat açıkladı: Transfer son anda olmadı

Bizzat açıkladı: Transfer son anda olmadı

Trabzonsporlu Hugo Rodallega, ülkesinin takımlarından Atletico Nacional'e transferinin son anda gerçekleşmediğini söyledi.
Giuliano farkını ortaya koydu

Giuliano farkını ortaya koydu

Fenerbahçe’nin başarılı 10 numarası Giuliano oynadığı iyi futbolla takımını üst sıralara taşıyor. Brezilyalı futbolcu, ligde mücadele ettiği 17 karşılaşmada 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Neymar'dan Boluspor'a büyük destek

Neymar'dan Boluspor'a büyük destek

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, takım kaptanı Andre Santos'un arkadaşı yıldız futbolcu Neymar'ın, düzenledikleri piyangoya 5 bin bilet alarak destek olduğunu bildirdi.

Arjen Robben bombası

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih'te yıldız futbolcu Arjen Robben'in Bülent Uygun'un çalıştırdığı ve Wesley Sneijder'in formasını giydiği Katar ekibi Al-Gharafa'ya transfer olacağı iddia edildi.

Arjen Robben bombası

Salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Beşiktaş'ı 5-0'la deviren Bayern Münih'te takımın yıldız futbolcusu Arjen Robben hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bavyera ekibiyle olan kontratı sezon sonunda sona erecek olan Hollandalı süperstarın Bülent Uygun'un çalıştırdığı Al-Gharafa'ya transfer olacağı öğrenildi.

Dünyanın en önemli haber ajanslarından Reuters'in okuyucularıyla paylaştığı haberde Robben'in Katar ekibine transferi için eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'in de aracı olduğu yazıldı.

Hollandalı futbolcunun da daha önce yaptığı açıklamalarda Amerika Birleşik Devletleri ve Asya kıtasından gelebilecek tekliflere sıcak bakabileceğini söylemesi transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor.

Yine Caner Erkin, yine olay!

Yine Caner Erkin, yine olay!

5-0 sonrası büyük kriz:

5-0 sonrası büyük kriz: "Duygularımı açıklarsam..."

Mehmet Demirkol:

Mehmet Demirkol: "5-0 çok da kötü bir sonuç değil"


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Arjen Robben bombası

Arjen Robben bombası

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih'te yıldız futbolcu Arjen Robben'in Bülent Uygun'un çalıştırdığı ve Wesley Sneijder'in formasını giydiği Katar ekibi Al-Gharafa'ya transfer olacağı iddia edildi.
Yine Caner Erkin, yine olay!

Yine Caner Erkin, yine olay!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 5-0 yenilirken teknik direktör Şenol Güneş ile Caner Erkin arasında sinirler gerildi.
5-0 sonrası büyük kriz: Duygularımı açıklarsam...

5-0 sonrası büyük kriz: "Duygularımı açıklarsam..."

Bayern Münih'te oyuna sonradan giren Robben, maç sonrasında sert açıklamalar yaptı.
Mehmet Demirkol: 5-0 çok da kötü bir sonuç değil

Mehmet Demirkol: "5-0 çok da kötü bir sonuç değil"

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol Bayern Münih-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.
ESPNden Şenol Güneşe ağır eleştiri

ESPN'den Şenol Güneş'e ağır eleştiri

ESPN yorumcusu Quique Wolff, Bayern Münih'e 5-0 mağlup olan Beşiktaş'ı ve Şenol Güneş'i değerlendirdi.
Maç sonrası 3 Bayernli Quaresmaya koştu ve...

Maç sonrası 3 Bayernli Quaresma'ya koştu ve...

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Bayern Münih deplasmanında ağır bir mağlubiyet alırken maç sonu ise ilginç bir olay yaşandı.
Vida için çok sert ifade: Hain

Vida için çok sert ifade: Hain

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Bayern Münih-Beşiktaş maçında Vida için Hırvat basınında ise çarpıcı ifadeler kullanıldı.
Cüneyt Çakırdan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Şampiyonlar Liginde oynanan Chelsea - Barcelona maçını yöneten Cüneyt Çakır, verdiği doğru kararlarla beğeni kazandı.
Beşiktaş Almanyada dağıldı

Beşiktaş Almanya'da dağıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımına 5-0 yenildi.
9 kırmızı kartın çıktığı çılgın maç!

9 kırmızı kartın çıktığı çılgın maç!

Brezilya'da oynanan Vitoria-Bahia maçında çıkan kavga sonucunda 9 kırmızı kart çıkması sebebiyle mücadele tatil edildi.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu....
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
Başarının yüzde 51i taraftarın

"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tecrübeli kaleci Fabri ile...
Cüneyt Çakır için flaş karar

Cüneyt Çakır için flaş karar

Cüneyt Çakır ve ekibi, 2018 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek....