Arenadaki 300. gol Yasinden

Arena'daki 300. gol Yasin'den
15 Ocak 2011'den beri Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynayan Galatasaray, yeni evindeki 300. golünü Akhisar maçında attı.
23 Ocak 2011’de Servet Çetin’in Sivas’a attığı golle başlayan serüvende STSL Turgay Şeren Sezonu'nun 19. haftasındaki Akhisar maçında sarı kırmızılıların üçüncü golünü kaydeden Yasin Öztekin, Galatasaray'ın TT Arena'daki 300. golün altına imzasını attı.
23 Ocak 2011’de Sivasspor maçında Servet Çetin’in golüyle başlayan 297 gollük seride 50. gol 26 Şubat 2012’de Beşiktaş maçında Johan Elmander’e aitti. Didier Drogba 19 Nisan 2013’te Elazığspor’a Türk Telekom Arena’daki 100. golü atarken 150. gol 6 Nisan 2014’teki Fenerbahçe maçında Wesley Sneijder’den; 200. gol ise 26 Nisan 2015’teki Gaziantep karşılaşmasında Hakan Balta’dan gelmişti. 21 Şubat 2016’daki Trabzonspor maçında ise Selçuk İnan, Türk Telekom Arena’daki 250. golünü atmıştı.
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