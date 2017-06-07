Süper Lig ekibinden Lucescu'yu güldüren teklif!

Süper Lig ekibinden Lucescu'yu güldüren teklif!

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Talisca'da son dakika!

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İmzayı attı! Yeni takımı...

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Chedjou resmen Başakşehir'de!

Chedjou resmen Başakşehir'de!

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"Arda'nın burada arkadaşı yok, herkes onun gitmesini istiyor"

Goal Barcelona muhabiri Ignasi Oliva, Arda Turan ile ilgili bilgi ve görüşlerini anlattı.

Ardanın burada arkadaşı yok, herkes onun gitmesini istiyor

"Şu anda herkes Arda Turan'ın Barcelona'dan gitmesini istiyor. Hiçbir yönetim kurulu üyesi bunu kamuoyu önünde söylemiyor ama özel konuşmalarda dile getiriyorlar.

Barcelona, birilerinin gelip Arda Turan için 30 milyon euro ödeyip oyuncuyu almasını umuyor. Luis Enrique'nin isteğiyle transfer edildi fakat Luis Enrique döneminde bile oynayamadı.

Barcelona yöneticileri Arda Turan'dan para kazanmak istiyor. Yani şu an satış listesinde. Ancak yaşanan bu son olay, Arda'nın başka bir takıma transferini kolaylaştırmayacak.

BURADA ARKADAŞI YOK, HERKES ONUN GİTMESİNİ İSTİYOR

Arda geldiği günden bu yana bir kere bile basın toplantısı düzenlemedi; röportaj alanına (mixed zone) çıkmadı. Bu konuda Neymar'dan bile daha kötü. Katalan basınına asla konuşmadı, kimseye selam dahi vermedi. Burada arkadaşı yok. Açıkçası herkes onun gitmesini istiyor.

Bana kalırsa Arda'yı isteyen kulüpler, Barcelona'nın onu satmak istediğini biliyor. Bu yüzen satış yaz sonuna kalabilir. Çünkü bu şartlar altında değeri her geçen hafta düşüyor. O, Barça için hiçbir zaman yararlı bir futbolcu olmadı; o yüzden satış listesinde. Aldığı maaşa göre performansı çok düşük. Davranışları iyi değil ve aynı zamanda yaşlı. Barcelona'da bir geleceği yok. En azından Camp Nou'da..."

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Ardanın burada arkadaşı yok, herkes onun gitmesini istiyor

"Arda'nın burada arkadaşı yok, herkes onun gitmesini istiyor"

Goal Barcelona muhabiri Ignasi Oliva, Arda Turan ile ilgili bilgi ve görüşlerini anlattı.
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