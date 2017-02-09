Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş Hukuk Kurulu, TFF’de yapılacak savunma için kolları sıvadı. Delil olacak tüm görüntü ve fotoğraflar dosyada yer alacak.
Bu yıldızlar neden kulübede?

Bu yıldızlar neden kulübede?

Sezona fırtına gibi başlayan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve şans buldukları her karşılaşmada başarılı performans gösteren Martin Linnes, Sinan Gümüş haftalardır hazır, ancak oynatılmıyorlar.
Volkan Demirel'e büyük şok!

Volkan Demirel'e büyük şok!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçında taraftarlara küfürlü tezahürat yaptırdığı tespit edilen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel hakkında soruşturma başlattı.
Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Siyah-Beyazlılar’ın yeni stoperi Matej Mitrovic, Dusko Tosic’in kart cezası nedeniyle Karabükspor maçında savunmada formayı devralacak.
İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

Başkan Dursun Özbek’in geçen hafta Ankara’ya gerçekleştirdiği kritik ziyarette Kemerburgaz konusundaki bürokratik engeller ortadan kaldırıldı.
Aatif'tan Konyaspor'a söz

Aatif'tan Konyaspor'a söz

Transfer döneminin son anına kadar Faslı yıldızı kadrosuna katmak için uğraşan, ancak başaramayan Yeşil-Beyazlılar’ın Aatif’tan, Fenerbahçe’den ayrılması durumunda görüşme önceliği aldığı öğrenildi.
Ronaldinho Türkiye'ye geliyor!

Ronaldinho Türkiye'ye geliyor!

Barcelona'nın ve Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldindo, cumartesi günü İstanbul'da olacağını açıkladı.

Arda Turan'ın yerine o geliyor!

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Barcelona, Çin'den gelen tekliflerin ardından Arda'nın yerine oyuncu bakıyor.

Arda Turanın yerine o geliyor!

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo gazetesi, Katalan devinin milli yıldızımız Arda Turan'ın Çin'e gitme ihtimaline hazırlık yaptığını iddia etti.

Gazete, Monaco'nun parlayan yıldızı Portekizli Bernardo Silva'nın Blaugrana formasını üzerine geçirme ihtimali üzerine detaylı bir haber kaleme aldı. Arda'nın kendisine Çin'den gelen büyük teklifi kabul etmesi halinde kulübün "büyük hedefinin Bernardo Silva" olduğunu iddia etti.

Bu sene kırmızı-beyazlı formayla gösterdiği iyi performansla dikkat çeken ve Monaco'nun Ligue 1 lideri olmasında büyük payı bulunan Bernardo'nun Barcelona orta sahasına gelecekte transfer olacak bir numaralı isim olacağı düşünülüyor.

Arda Turan bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 27 maçta 13 gol atıp 7 asistlik katkı sağladı.

Barcelona'dan Mesut Özil bombası!

Barcelona'dan Mesut Özil bombası!

Ronaldinho geri döndü!

Ronaldinho geri döndü!

Futbol tarihinin en büyük imzası! Arda Turan...

Futbol tarihinin en büyük imzası! Arda Turan...


 

Goal

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Arda Turanın yerine o geliyor!

Arda Turan'ın yerine o geliyor!

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Barcelona, Çin'den gelen tekliflerin ardından Arda'nın yerine oyuncu bakıyor.
Barcelonadan Mesut Özil bombası!

Barcelona'dan Mesut Özil bombası!

Arsenal'le olan sözleşmesini hali hazırda yenilemeyen Mesut Özil için Barcelona iddiası ortalığı karıştırdı.
Ronaldinho geri döndü!

Ronaldinho geri döndü!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, eski yıldız oyuncusu Brezilyalı Ronaldinho’yu kulüp elçisi olarak atadı.
Futbol tarihinin en büyük imzası! Arda Turan...

Futbol tarihinin en büyük imzası! Arda Turan...

İspanya'nın ünlü kulübü Barcelona'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan'a Çin'den rekor transfer ücreti teklif edildi.
Real Madridte flaş ayrılık!

Real Madrid'te flaş ayrılık!

Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lucas Silva, kiralık olarak eski takımı Cruzeiro'ya transfer oldu.
Barcelonadan defansa takviye

Barcelona'dan defansa takviye

Barcelona, Uruguay ekibi CA Penarol’da forma giyen 18 yaşındaki defans oyuncusu Santiago Bueno ile 2,5 sezonluğuna anlaştı.
Arda Turandan transfer açıklaması! Çin...

Arda Turan'dan transfer açıklaması! Çin...

Barcelona'da oynayan milli oyuncumuz Arda Turan beIN SPORTS'ta yayınlanan DEPAR programına bağlandı ve açıklamalarda bulundu.
Ronaldoya 300 milyon euro!

Ronaldo'ya 300 milyon euro!

Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, adını vermediği bir Çin kulübünden astronomik bir teklif aldıklarını söyledi.
İspanyada gündem yine Arda!

İspanya'da gündem yine Arda!

Barcelona'nın yıldızı 3 gol bir asistle İspanya'da günün en çok konuşulan futbolcusu oldu. Ancak Real Madrid'e yakın yayın organları, attığı 3 gole rağmen milli futbolcumuzu eleştirmekten geri durmadı.
Ramos, Camp Nouyu susturdu!

Ramos, Camp Nou'yu susturdu!

Barcelona ile Real Madrid nefes kesen maçta karşı karşıya geldi. Dünya'nın yakından takip ettiği Barcelona - Real Madrid maçı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Arda, Barcelona için yetersiz bir futbolcu

"Arda, Barcelona için yetersiz bir futbolcu"

Katalan taraftarlar, Barcelona - Real Madrid (El Clasico) mücadelesinin 1-1 sona ermesini Arda Turan'ın yaptığı faule bağladı....
Barça Ardaya acımadı! Cezayı kestiler...

Barça Arda'ya acımadı! Cezayı kestiler...

Barcelona'da, antrenmana geç gelen oyunculara kesilen cezadan nasibini bu sezon yalnızca Neymar ve milli futbolcumuz Arda Turan...
Emre Çolaktan beklenmedik hareket!

Emre Çolak'tan beklenmedik hareket!

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'la sözleşmesi bittikten sonra La Liga takımlarından Deportivo'nun yolunu tutan Emre Çolak, Cimbom'da kalan parasını...
Emre Çolak pişmanlığı!

Emre Çolak pişmanlığı!

Galatasaray’la sözleşmesi sona ermeden önce Deportivo ile anlaşan ve İspanya’nın yolunu tutan Emre Çolak’ın La Liga performansı...
Kroos tamam, sıra Ronaldoda

Kroos tamam, sıra Ronaldo'da

Transfer yasağı cezası almasının ardından Alman yıldızı Toni Kroos’un sözleşmesini uzatan Real Madrid, şimdi de Portekizli süperstarı...
Real Madride bir darbe daha!

Real Madrid'e bir darbe daha!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Eibar ile 1-1 berabere...