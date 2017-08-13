Büyük şok! Kırık tespit edildi

Büyük şok! Kırık tespit edildi

Son dakikalarda yediği golle Trabzonspor’a 2-1 yenilen Konyaspor’a bir kötü haber daha.
Almanlardan Dragovic önerisi

Almanlardan Dragovic önerisi

Stoper transferi konusunda Domagoj Vida’nın üzerine yoğunlaşan Siyah-Beyazlılar’a Almanya’dan bir öneri geldi.
Arda Turan'ın yerine göz dikti

Arda Turan'ın yerine göz dikti

Mesut Özil'in, Arda Turan'la yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona'ya transfer olmak istediği öne sürüldü.
Rota tekrar Strinic'e döndü

Rota tekrar Strinic'e döndü

Asamoah transferinde Juventus’tan olumsuz cevap gelme ihtimalini göz önünde bulunduran Sarı- Kırmızılılar, tekrar Napoli’nin sol beki Strinic’e rotayı çevirdi.
Emre Mor transferinde sona gelindi

Emre Mor transferinde sona gelindi

Inter ve Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Emre Mor, adım adım İtalyan ekibine yaklaşıyor.
Aranan sol bek Chelsea'de bulundu

Aranan sol bek Chelsea'de bulundu

Fenerbahçe Yönetimi, ekonomik şartları uygun olmasın halinde sol beke de takviye yapmayı planlıyor. Bu konudaki iki aday da Chelsea’den.
Teklifi reddedip kadro dışı bıraktılar!

Teklifi reddedip kadro dışı bıraktılar!

Borussia Dortmund, Barcelona'nın Ousmane Dembele için yaptığı teklifi reddettiğini açıkladı.
Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'dan müjdeli haber geldi. TFF, Talisca'ya lisans verdi.

Arda Turan'ın yerine göz dikti

Mesut Özil'in, Arda Turan'la yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona'ya transfer olmak istediği öne sürüldü.

Arda Turanın yerine göz dikti

2013 yılında Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Arsenal'e transfer olan Mesut Özil, takımıyla yollarını ayırmaya ve İspanya'ya dönmeye hazırlanıyor.

Gelecek sezon Arsenal'le sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki Türk asıllı yıldız, menajerine tam yetki vererek Barcelona'ya transfer olmak istediğini belirtti.

Daily Express'in haberine göre oyuncunun gelecek hedeflerinde Barça forması giymek istediği aktarıldı. Arsenal'in ise 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncuyla yola devam mı edeceği yoksa Barça'ya gitmesine izin mi vereceği merak konusu.

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Tarihin en pahalı transferi resmen gerçekleşti!

Tarihin en pahalı transferi resmen gerçekleşti!

Manchester City'den flaş karar!

Manchester City'den flaş karar!


 

Sabah

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Arda Turanın yerine göz dikti

Arda Turan'ın yerine göz dikti

Mesut Özil'in, Arda Turan'la yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona'ya transfer olmak istediği öne sürüldü.
Galatasaraya transferde kötü haber!

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın uzun süre gündeminde kalan Juventus'lu futbolcu Mario Lemina, 17+3 milyon euro karşılığında, Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın yolunu tuttu.
Tarihin en pahalı transferi resmen gerçekleşti!

Tarihin en pahalı transferi resmen gerçekleşti!

İngiliz devi Manchester City, Monaco'nun sol beki Benjamin Mendy'yi transfer ettiğini açıkladı. 52 milyon Pound ödenen Fransız oyuncu, futbol tarihinin en pahalı savunmacısı oldu.
Manchester Cityden flaş karar!

Manchester City'den flaş karar!

İngiliz devi Manchester City, yeni sezon öncesi kampı için Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtu.
Fenerbahçeden Manchester Cityye gidiyor!

Fenerbahçe'den Manchester City'ye gidiyor!

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Oğuz Kağan Güçtekin, AZ Alkmaar'dan sonra bir dünya devinin daha radarına girdi! İşte detaylar...
Mesut Özilden kafaları karıştıran transfer açıklaması

Mesut Özil'den kafaları karıştıran transfer açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, tercihinin takımda kalmaktan yana olduğunu belirtti.
Bilic Süper Ligden bir yıldızı daha kaptı

Bilic Süper Lig'den bir yıldızı daha kaptı

Osmanlıspor, son dönemlerde ismi büyük kulüplerle anılan Badou Ndiaye konusunda West Ham United ile anlaşmaya vardı.
Robin van Persieye Premier Ligden talip var

Robin van Persie'ye Premier Lig'den talip var

Sarı-Lacivertliler'in Hollandalı yıldızı Robin van Persie'ye Premier Lig kulüplerinden Crystal Palace talip oldu.
Salah rekor bedelle Premier Lige

Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Liverpool'un, Serie A ekiplerinden Roma'dan 45 milyon Euro'ya kadrosuna katmaya hazırlandığı Muhammed Salah'ın, Londra'da sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.
Benitezden Beşiktaşı yıkan hamle

Benitez'den Beşiktaş'ı yıkan hamle

Rennes’in bonservisine 10 milyon euro önerdiği Vincent Aboubakar, için Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United 12 milyon euroyu gözden çıkardı. Bu arada Fenerbahçe’nin de menajerler vasıtasıyla nabız yokladığı ileri sürüldü.
Paraları saçtı, küme düştü!

Paraları saçtı, küme düştü!

İngiltere Premier Ligi’nde küme düşen Sunderland’in, bu sezon en çok maaş ödeyen 22. kulüp olduğu ortaya çıktı....
Lacazettee iki dev talip

Lacazette'e iki dev talip

Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edilen ancak İspanyol ekibine CAS’tan gelen transfer yasağı nedeniyle planları suya düşen...
Yaya Tourede son dakika!

Yaya Toure'de son dakika!

İngiliz devi Manchester City'de sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacağı konuşulan Fildişi'li tecrübeli orta saha Yaya Toure,...
Galatasarayın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Galatasaray'ın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Slaven Bilic'in menajerliğini yaptığı West Ham United, ismi Galatasaray'la anılan Arjantinli futbolcu Pablo Zabaleta ile 2 yıllık...
Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

Sözleşmesi 2019 yılına kadar uzatıldı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Ekvadorlu futbolcusu Antonio Valencia'nın sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı....
Coutinho bombası! Tam 90 milyon euro...

Coutinho bombası! Tam 90 milyon euro...

Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'nun Barcelona'ya transferi konusunda Katalan ekibiyle her konuda anlaştığı, geriye ise 90 milyon...