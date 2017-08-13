Arda Turanın yerine göz dikti

Arda Turan'ın yerine göz dikti
Mesut Özil'in, Arda Turan'la yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona'ya transfer olmak istediği öne sürüldü.
2013 yılında Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Arsenal'e transfer olan Mesut Özil, takımıyla yollarını ayırmaya ve İspanya'ya dönmeye hazırlanıyor.
Gelecek sezon Arsenal'le sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki Türk asıllı yıldız, menajerine tam yetki vererek Barcelona'ya transfer olmak istediğini belirtti.
Daily Express'in haberine göre oyuncunun gelecek hedeflerinde Barça forması giymek istediği aktarıldı. Arsenal'in ise 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncuyla yola devam mı edeceği yoksa Barça'ya gitmesine izin mi vereceği merak konusu.
Sabah
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