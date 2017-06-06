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Arda Turan'ın saldırısına uğrayan gazeteci Bilal Meşe, yaşadıklarını anlattı!

Milli Takım kafilesi ile gazetecileri taşıyan ve Üsküp'ten Trieste'ye giden uçakta, Arda Turan tarafından fiziksel saldırıya uğrayan; boğazı sıkılan ve galiz küfürlere hedef olan gazeteci Bilal Meşe yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

Arda Turanın saldırısına uğrayan gazeteci Bilal Meşe, yaşadıklarını anlattı!

Arda Turan'ın Üsküp dönüşü uçakta, gazeteci Bilal Meşe'ye saldırması spor gündemine bomba gibi oturdu. Olayın başrolü duayen gazeteci Bilal Meşe, yaşananları anlattı ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

İşte Bilal Meşe'nin yaşanan olay ile ilgili anlattıkları...

KEMERİM BAĞLIYDI VE BAĞIRDI, "BİLAL MEEEEEŞEEE" DİYE...

"Uçağa bindik. 12-A'da oturuyordum. Uçak motorlarını çalıştırdı ve kemerimi henüz bağlamıştım ki birden yanımda Bilal Meşeeee diyen bağıran Arda'yı gördüm. Önce şaka yapıyor zannettim. Ancak bir-iki saniye sonra "Ben adamın....aaaaaa......kkkk..ulan" diye bağırarak yüzünde garip bir ifade gördüğüm Milli Takım'ın Kaptanı ile karşı karşıya kalmıştım. Şoktaydım. O hala ana avrat, din iman küfürlere devam ediyordu. Birden yanımıza önce fotomuhabirimiz Vedat Danacı geldi. Ne yapıyorsun Arda deyip onu sakinleştirmeye çalıştı. Bu arada salldığı bir yumruk boşa gitti. Aslında Vedat tuttuğu için yumruk boşa gitti. Hadise devam ederken Milli Takım antrenörü Levent Şahin hadiseye müdahale etti. Birde koruma vardı. Onu sakinleştirmeye çalışan. Korumayada ağzına geleni söyledi. hatta sen kim olursun olun gibisinden laflar etti. Ben bu olaylar sürerken elimi arkaya doğru götürdüm ve hiçbir biçimde kendisine müdahele etmedim. Fatih Terim iyi ki arkaya gelmedi yoksa bu durumda, daha kötü şeyler de olabilirdi diye düşünüyorum. Bence gelmediği iyi oldu."

CUMHURİYET SAVCILIĞINA ŞUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

Bilal Meşe, olayın şokundan hala kurtulamadığını, 40 yılı aşkın meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ifade ederek, "Şu anda İstanbul'a dönmeyi düşünüyorum. Kalsam da Milli takım antrenmanlarına katılmayacağım zaten. Medya kuruluşlarındaki diğer arkadaşlarım da bir karar almak üzere olduklarını söylediler. Arda bana 'seni bu uçağa alanın...' diyerek ağıza alınmayacak küfürer savurduğu insanlar TFF Başkanı Yıldırım demrören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim. Sabah erkenden gazete patronum Sayın Yıldırım Demirören aradı ve sakin olmamı söyledi. Olayın 15 tanığı var. Onlar da mahkemede şahit olacaklarını söylediler. Dönüşte hemen Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım."

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