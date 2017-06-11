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Arda Turan'ın gönderilmesinin ardından 10 numara ona verildi!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, milli takım kampından gönderdiği Arda Turan'ın 10 numaralı formasını Yusuf Yazıcı'ya verdi.

Arda Turanın gönderilmesinin ardından 10 numara ona verildi!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, gazeteci Bilal Meşe'ye saldırması, milli takım uçağının kokpitine girmeye çalışması gibi olaylarla adı gündemden düşmeyen Arda Turan'ı milli takım kampından göndermişti. Bunun üzerine Turan'ın 10 numaralı formasını kimin giyeceği merak konusu olmuştu.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 10 numarayı genç yıldız Yusuf Yazıcı'ya verdi. 20 yaşındaki futbolcu Trabzonspor forması altında sergilediği performansla geçtiğimiz sezon adından sıkça söz ettirmişti.

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Arda Turanın gönderilmesinin ardından 10 numara ona verildi!

Arda Turan'ın gönderilmesinin ardından 10 numara ona verildi!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, milli takım kampından gönderdiği Arda Turan'ın 10 numaralı formasını Yusuf Yazıcı'ya verdi.
Fatih Terim Ardanın adını ağzına bile almadı: Onu ben gönderdim

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