Arda Turanın gönderilmesinin ardından 10 numara ona verildi!

Fatih Terim Arda'nın adını ağzına bile almadı: "Onu ben gönderdim"

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim Kosova maçı öncesi futbolcular Emre Akbaba, Yusuf Yazıcı ve Berke Özer ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Fatih Terim, Arda Turan ile kararın kendisinin olduğunu açıkladı.