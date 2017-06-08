Satışa çıktı, 9 teklif geldi!

Satışa çıktı, 9 teklif geldi!

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İşte Vitor Pereira'nın yeni takımı!

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Bruma'da büyük tehlike!

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Talisca'da son dakika!

Talisca'da son dakika!

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Barcelona'da deprem! Kovuldu!

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Arda Turan'dan yalanlama geldi!

Bilal Meşe ile yaşadığı skandalın ardından Milli Takım'ı bırakan Arda Turan, bugün basında çıkan annesinin konuştuğuna dair haberleri Twitter hesabından yalanladı.

Arda Turandan yalanlama geldi!

Çıkan haberlerde Arda Turan'ın annesi Yüksel Turan'ın, "Arda son derece iyi ve normalde kimseyi kırmamaya özen gösteren biri. Bu ülkede hiçbir futbolcunun elde edemediği başarıları yakaladı, şimdi bedelini ödüyor. Toplu bir linç kampanyası ile oğlumu bitirmeye uğraşıyorlar! Son bir yılda oğlum ile ilgili o kadar asılsız şey yazılıp söylendi ki, bunlara tepkisiz kalmak zor." ifadelerine yer verdiği iddia edilmişti.

İşte Arda Turan'ın Twitter mesajı:

"Basında annemin ağzından yazılan "Arda Turan'ın annesi konuştu" haberinin gerçekle alakası yoktur. Lütfen itibar etmeyiniz."

Arda Turan'dan Fatih Terim'e ağır sözler!

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Göksel Gümüşdağ'dan Arda Turan'a eleştiri!

Göksel Gümüşdağ'dan Arda Turan'a eleştiri!


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Arda Turandan yalanlama geldi!

Arda Turan'dan yalanlama geldi!

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