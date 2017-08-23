Arda Turandan Selçuk İnan açıklaması

Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'daki geleceği tartışılan takım kaptanı Selçuk İnan hakkında açıklama yaptı.

Futbol yaşantısını Barcelona'da sürdüren ve Galatasaray'a transferi gündemde olan Arda Turan, Sarı-Kırmızılı ekipteki geleceği tartışma konusu olan takım kaptanı Selçuk İnan hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Instagram hesabında bir paylaşım yapan milli oyuncu, yakın ardakaşı olan Selçuk için şu ifadeleri kullandı:

"Bak kardeşim konu ben değilim... Gerçi ben takımı karıştırdım, grupçuluk yaptım, özel hayat, bir de takımı yavaşlatma meselesi var... Basın dedi ya biz de o saygıdan bir şey demedik, inanın söyleyin...

Asıl konuya gelelim... Bu fotoğrafta gördüğünüz adamla bu konuları hiç konuşmadım. O benim gibi değil, üzülünce susar. Ama benim hatırladığım, Avrupa'ya geldiğim günden beri bütün mazide bu adam var... Bize gelirken ona nasıl yalvardığımı unuttum bile. Onu sevmeyebilirsin; kötü mü oynadı, evet! Bence de biraz ama kardeşim ne oluyor ya, ne olmuş bize (Şu 4. yıldızı ilk biz takalım diyen biz değil miydik?) Son 10 kupayı bize kim kaldırdı, kimdi mimarlarından biri, ne oldu bizim vefamıza, biz hep kazanınca mı Galatasaraylıyız bak!

Onu kalbimizden, hayatımızdan, formamızdan atacaksak bile saygıyla yapalım, hak ettiği bu... Sadece birazcık saygı... Sanane deme bana, senin gibi Galatasaray taraftarıyım, hakkım var... Senin bize küfür etmeye hakkın olduğu gibi. (Paşa iyi ki varsın, iyi ki kaptanımız oldun...) Ben Galatasaray taraftarıyım ve önünde hep saygıyla eğileceğim Selçuk İnan. (Yine kaşındım ama ne yapayım bu benim, hissetiğimi söylemezsem ölürüm)"