Arda Turandan Galatasaray yönetimine: 66 numarayı kimseye vermeyin

Galatasaray'a dönüş hazırlığı yapan Arda Turan, Sarı-Kırmızılı yönetimden flaş bir talepte bulundu. Milli yıldız, Sportif Direktör Cenk Ergün'e, ''66 numarayı kimseye vermeyin'' ricasında bulundu.

Galatasaray'da gündemin bir numarası Arda Turan... Başkan Dursun Özbek'in "Arda'nın Galatasaray'da futbolu bırakması en büyük arzumuz. Bunun için çalışmalarımız var" sözleri sarı-kırmızılı yöneticileri heyecanlandırdı.

Salı günkü yönetim toplantısında yıldız futbolcunun dönüşü için tüm yönetim fikir birliğine vardı. Bruma'nın Leipzig'e satılmasına ve Feghouli'nin West Ham'dan transferine aracılık eden menajer Ahmet Bulut'a yetki verildi ve Barcelona kulübünü ikna etmesi istendi. Geçen hafta Galatasaray Futbol Akademisi Gelişim Sorumlusu Emrah Bayraktar'ı İspanya'da ağırlayan Arda'nın yuvasına geri dönmek için maddi fedakarlık yapacağı öğrenildi.

11 numarayı istemedi

Takımın en çok kazananı Gomis'e imza parası ile birlikte yıllık 5 milyon Euro'ya yakın ödeme yapan sarı-kırmızılılar, bu paranın aynısını Arda'ya da vermeye hazır.

Barcelona'dan brüt 8 milyon Euro alan yıldız futbolcu Galatasaray'la hiç para konuşmazken, sadece Sportif Direktör Cenk Ergün'e, "66 numarayı kimseye vermeyin" ricasında bulunduğu öğrenildi.

Sinan Gümüş'ü satmaya hazırlanan G.Saray 11'in boşa çıkacağını söylese de Arda A Takım'a ilk girdiğinde giydiği 66 nuramalı formayı istedi. Birçok önemli transfere imza atan takımda 66 numaralı forma eski kaptan Arda'yı bekliyor.

Sabah