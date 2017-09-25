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Barcelona Teknik Direktörü Valverde, Arda Turan’ı, Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lizbon’a karşı oynanacak maçın kadrosuna dahil etmedi.

Arda Turana şok üstüne şok!

Milli futbolcu Arda Turan, Barcelona’nın, 27 Eylül Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Sporting Lizbon’a karşı oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, sakatlıktan çıkmış olmasına rağmen art arda 3 maçtır Arda Turan’ı kadro dışı bırakmayı tercih etti. Bu sezon hiçbir maçta Türk futbolcuya forma şansı vermeyen Valverde, Arda’yı sadece ligin ilk haftasında kadroya almış ancak Real Betis’e karşı oynanan maçta da oynatmamıştı.

Sezon öncesinde İspanya Süper Kupası’nda iki karşılaşmada da Real Madrid’e yenilerek eleştirilen Barcelona, 2017-2018 sezonu başladığından bu yana La Liga ve Şampiyonlar Ligi’ndeki tüm maçlarını kazandı.

Barcelona’nın, Sporting Lizbon maçı için açıkladığı 20 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor:

Ter Stegen, Cillessen, Ortala, Gerard Pique, Semedo, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suarez, Andres İniesta, Luis Suarez, Lionel Messi, Javier Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, Andre Gomes, Aleix Vidal, Samuel Umtiti.

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