Arda Turana rekor ceza

PFDK, Arda Turan'a 16 maçtan men ve 39 bin TL para cezası verdi.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.05.2018 tarih ve 79 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ sporcusu JOSE MARCIO DA COSTA'nın, 04.05.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - DEMİRGRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ sporcusu ARDA TURAN'ın, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 10 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 16 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 04.05.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - DEMİRGRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 05.05.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu TOMAS HUBOCAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu OKAY YOKUŞLU'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu MİLAN LUKAC'ın, 06.05.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 06.05.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN 107,108,109, KUZEY ÜST 407,408,409, DOĞU ALT 115,116, DOĞU ÜST 415,416, GÜNEY ALT 119,121,122, GÜNEY ÜST 422,423,424, BATI ALT 125, BATI ÜST 402 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 06.05.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi FATİH YILDIZ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BURSASPOR Kulübünün, 06.05.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü idarecisi ÖMER HASAN PARLAKAY'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu CHRISTIAN CHAGAS TAROUCO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu KUBİLAY KANATSIZKUŞ'un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.300.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA ER'in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi ALTUĞ GÜNAYDIN'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 04.05.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, kulüp temsilcisinin eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 07.05.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- HATAYSPOR Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan HATAYSPOR-AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- MENEMEN BELEDİYESPOR Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR-EYÜPSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü hakkında, 05.05.2018 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-KOCAELİ BİRLİKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, saha olayları nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü idarecisi RIZA KARAKAYA'nın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ALTAY Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan ALTAY - GÜMÜŞHANESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- GÜMÜŞHANESPOR Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan ALTAY - GÜMÜŞHANESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- OTTOCOOL KARAGÜMRÜK Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan OTTOCOOL KARAGÜMRÜK - PENDİKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- ORHANGAZİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan ORHANGAZİ BELEDİYESPOR-BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- 12 BİNGÖLSPOR Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan 12 BİNGÖLSPOR- YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 12 BİNGÖLSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- DÜZCESPOR Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan DÜZCESPOR - ERBAASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- BAYRAMPAŞA Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA - MANİSA B.Ş. BLD.SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞA Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü sporcusu TAYYİB KANARYA'nın, 05.05.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA - MANİSA B.Ş. BLD.SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - MUĞLASPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- ARSİNSPOR Kulübünün, 06.05.2018 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.-ARSİNSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden ötürü Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP sayılmasına, ayrıca mevcut puanından galibiyet anında verilen puan kadar (3) PUAN SİLİNMESİNE,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ