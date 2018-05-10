Atiba ile yollar ayrılıyor

Atiba ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş, mukavelesi sezon sonu bitecek olan Kanadalı oyuncu Atiba ile devam etmeyecek.
Şampiyon takıma gidiyor

Şampiyon takıma gidiyor

Makedonya’da sezonu şampiyon tamamlayan Skendija, Fenerbahçeli Eljif Elmas’ı kadrosuna katmaya karar verdi.
Mesut Özil bombası

Mesut Özil bombası

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Son dakika olarak geçtiler

Son dakika olarak geçtiler

Wayne Rooney MLS ekiplerinden DC United ile anlaşmaya vardı.
Şok! İntihar etti

Şok! İntihar etti

Uzun yıllar Sparta Prag forması giyen Pavel Pergl'ın intihar etti. Pergly'in kız arkadaşıyla sorunlar yaşadığı öne sürüldü.
"Teklif gelirse neden olmasın"

"Teklif gelirse neden olmasın"

Galatasaray’ın başarılı defans oyuncusu Jason Denayer, ligin son maçlarının kolay olmadığını belirtti. Denayer, gelecek sezon Galatasaray’da kalmak ister mi sorusuna, "Galatasaray’dan öyle bir teklif gelirse neden olmasın" diye cevap verdi.
Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Son 16 haftada sadece 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen Oğuzhan'ın Newcastle'la 3+2 yıllık ön protokol imzaladığı iddia edildi.
İşte Mancini'nin yeni takımı

İşte Mancini'nin yeni takımı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için İtalya Futbol Federasyonu'yla anlaştı.

Arda Turan'a rekor ceza

PFDK, Arda Turan'a 16 maçtan men ve 39 bin TL para cezası verdi.

Arda Turana rekor ceza

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.05.2018 tarih ve 79 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ sporcusu JOSE MARCIO DA COSTA'nın, 04.05.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - DEMİRGRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ sporcusu ARDA TURAN'ın, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 10 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 16 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 04.05.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - DEMİRGRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 05.05.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu TOMAS HUBOCAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu OKAY YOKUŞLU'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu MİLAN LUKAC'ın, 06.05.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 06.05.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN 107,108,109, KUZEY ÜST 407,408,409, DOĞU ALT 115,116, DOĞU ÜST 415,416, GÜNEY ALT 119,121,122, GÜNEY ÜST 422,423,424, BATI ALT 125, BATI ÜST 402 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 06.05.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi FATİH YILDIZ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BURSASPOR Kulübünün, 06.05.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü idarecisi ÖMER HASAN PARLAKAY'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu CHRISTIAN CHAGAS TAROUCO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü sporcusu KUBİLAY KANATSIZKUŞ'un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.300.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA ER'in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi ALTUĞ GÜNAYDIN'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 04.05.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübünün, kulüp temsilcisinin eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 07.05.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- HATAYSPOR Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan HATAYSPOR-AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- MENEMEN BELEDİYESPOR Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR-EYÜPSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü hakkında, 05.05.2018 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-KOCAELİ BİRLİKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, saha olayları nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü idarecisi RIZA KARAKAYA'nın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ALTAY Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan ALTAY - GÜMÜŞHANESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- GÜMÜŞHANESPOR Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan ALTAY - GÜMÜŞHANESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- OTTOCOOL KARAGÜMRÜK Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan OTTOCOOL KARAGÜMRÜK - PENDİKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- ORHANGAZİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan ORHANGAZİ BELEDİYESPOR-BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- 12 BİNGÖLSPOR Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan 12 BİNGÖLSPOR- YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 12 BİNGÖLSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- DÜZCESPOR Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan DÜZCESPOR - ERBAASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- BAYRAMPAŞA Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA - MANİSA B.Ş. BLD.SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞA Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü sporcusu TAYYİB KANARYA'nın, 05.05.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA - MANİSA B.Ş. BLD.SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 05.05.2018 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - MUĞLASPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- ARSİNSPOR Kulübünün, 06.05.2018 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.-ARSİNSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden ötürü Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP sayılmasına, ayrıca mevcut puanından galibiyet anında verilen puan kadar (3) PUAN SİLİNMESİNE,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ

Sezonun ilk bombası Başakşehir'den

Sezonun ilk bombası Başakşehir'den

Canlı yayında Burak Yılmaz'ın yeni takımı açıklandı

Canlı yayında Burak Yılmaz'ın yeni takımı açıklandı

Arda Turan PFDK'ya sevk edildi

Arda Turan PFDK'ya sevk edildi


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Arda Turana rekor ceza

Arda Turan'a rekor ceza

PFDK, Arda Turan'a 16 maçtan men ve 39 bin TL para cezası verdi.
Sezonun ilk bombası Başakşehirden

Sezonun ilk bombası Başakşehir'den

Bu sezon şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir transfer çalışmalarına erken başladı.
Canlı yayında Burak Yılmazın yeni takımı açıklandı

Canlı yayında Burak Yılmaz'ın yeni takımı açıklandı

Sakatlığı dolayısıyla sezonu kapatan Burak Yılmaz'ın, Medipol Başakşehir ile anlaştığı ileri sürüldü.
Arda Turan PFDKya sevk edildi

Arda Turan PFDK'ya sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasına ait disiplin sevklerini açıkladı.
Başakşehir ağır yaralı

Başakşehir ağır yaralı

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Lig ikincisine Şampiyonlar Ligi müjdesi

Lig ikincisine Şampiyonlar Ligi müjdesi

Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı alev aldı, hesaplar Devler Ligi üzerine kuruldu. Şampiyonlar Ligi'nde bu kez Türk takımlarını çok yakından ilgilendiren bir değişiklik var.
Elia bombası

Elia bombası

Premier Lig’e dönüş hazırlığındaki Wolverhampton, transfer harekatına Türkiye’den başlıyor. İngiliz kulübü, Talisca’dan sonra Eljero Elia’yı da listesine ekledi, çalışmalarına başladı.
Başakşehir ikinci yarıda açıldı

Başakşehir ikinci yarıda açıldı

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir 1-0 geriye düştüğü maçta düşme potasındaki Osmanlıspor'u 4-1 yendi.
Arda Turan depremi

Arda Turan depremi

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan ile ilgili İspanyol basını bomba bir iddia ortaya attı.
Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Trabzonspor, uzun süredir ilgilendiği Edin Visca transferinde geri adım attı....
Yok artık! Başakşehirden bir bomba daha!

Yok artık! Başakşehir'den bir bomba daha!

Savunmanın merkezine bir oyuncu transfer etmek isteyen Medipol Başakşehir, 22 yaşındaki Belçikalı stoper Jason Denayer'e gözünü dikti....
Adebayor: Kariyerimdeki en büyük hatam...

Adebayor: "Kariyerimdeki en büyük hatam..."

Medipol Başakşehir’in Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor, kariyerinin en kötü tercihinin Crystal Palace’a gitmek olduğunu söyledi....
İşte Abdullah Avcının hedefindeki 3 isim

İşte Abdullah Avcı'nın hedefindeki 3 isim

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Başakşehir; Wakaso, Elia ve Tunay Torun'un peşine düştü....