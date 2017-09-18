Arda Turan'a çirkin hareket!

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Arda Turan'a çirkin hareket!

Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano'da efsane oyunculara özel taşlar yaptırıldı ve taraftarlar, Arda Turan'ın taşına zarar verdi.

Arda Turana çirkin hareket!

Atletico Madrid, yeni stadyumu Wanda Metropolitano, Malaga maçıyla birlikte açıldı. Atletico Madrid, kulüp tarihe geçmiş oyuncuların isimlerinin yer aldığı özel taşlar yaptırdı.

Statta yer alan bu taşlardan bazılarına, taraftarlar tarafından zarar verildi. Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın taşı da tahrip edildi.

Arda Turan'ın yanı sıra Atletico Madrid'den ayrılarak Real Madrid'de forma giyen efsane oyunculardan Hugo Sanchez'in taşına da zarar verildi. Taraftarların tepkisine maruz kalan bir diğer isim ise Sergio Agüero oldu. Galatasaray'dan 2011 yılında Atletico Madrid'de transfer olan Arda Turan, 2015 yılında Barcelona’ya transfer oldu.

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Barcelona resmen açıkladı! Arda Turan...


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Arda Turana çirkin hareket!

Arda Turan'a çirkin hareket!

Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano'da efsane oyunculara özel taşlar yaptırıldı ve taraftarlar, Arda Turan'ın taşına zarar verdi.
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