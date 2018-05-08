Şok! İntihar etti

Şok! İntihar etti

Uzun yıllar Sparta Prag forması giyen Pavel Pergl'ın intihar etti. Pergly'in kız arkadaşıyla sorunlar yaşadığı öne sürüldü.
"Teklif gelirse neden olmasın"

"Teklif gelirse neden olmasın"

Galatasaray’ın başarılı defans oyuncusu Jason Denayer, ligin son maçlarının kolay olmadığını belirtti. Denayer, gelecek sezon Galatasaray’da kalmak ister mi sorusuna, "Galatasaray’dan öyle bir teklif gelirse neden olmasın" diye cevap verdi.
Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Son 16 haftada sadece 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen Oğuzhan'ın Newcastle'la 3+2 yıllık ön protokol imzaladığı iddia edildi.
İşte Mancini'nin yeni takımı

İşte Mancini'nin yeni takımı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için İtalya Futbol Federasyonu'yla anlaştı.
Cimbom derbi gecesi para bastı

Cimbom derbi gecesi para bastı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, dev derbide para bastı. Türk Telekom Stadı sezonun en yoğun gününü yaşarken sarı kırmızılı kulübün kasasına 6 milyon TL girdi.
Mariano sakatlandı

Mariano sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray'da Mariano şoku yaşandı.
"270 dakikamız var"

"270 dakikamız var"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Şampiyon Barcelona

Şampiyon Barcelona

La Liga'da Barcelona şampiyon! La Liga'da Deportivo La Coruna ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği mücadelede 4-2 Katalan ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Arda Turan PFDK'ya sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasına ait disiplin sevklerini açıkladı.

Arda Turan PFDKya sevk edildi

İşte TFF'den yapılan resmi açıklama:

Hukuk Müşavirliği'nce 08.05.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu JOSE MARCIO DA COSTA'nın 04.05.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" ve rakip takım oyuncusuna yönelik "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu ARDA TURAN'ın aynı müsabakadaki müsabaka yardımcı hakemine yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka hakemine yönelik "hakareti ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 04.05.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu OKAY YOKUŞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu TOMAS HUBOCAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-OSMANLISPOR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 06.05.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi FATİH YILDIZ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BURSASPOR Kulübü'nün 06.05.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü idarecisi ÖMER HASAN PARLAKAY'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 08.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü futbolcusu CHRISTIAN CHAGAS TAROUCO'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü futbolcusu KUBİLAY KANATSIZKUŞ'un aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA ER'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü görevlisi ALTUĞ GÜNAYDIN'ın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü futbolcusu MILAN LUKAC'ın 06.05.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.05.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 04.05.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. ve 6/7. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 07.05.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- MENEMEN BELEDİYESPOR Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR-EYÜPSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- HATAYSPOR Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan HATAYSPOR-AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-KOCAELİ BİRLİKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü Başkanı RIZA KARAKAYA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- ALTAY Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan ALTAY-GÜMÜŞHANESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- GÜMÜŞHANESPOR Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan ALTAY-GÜMÜŞHANESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

16- OTTOCOOL KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan OTTOCOOL KARAGÜMRÜK-PENDİKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- 12 BİNGÖLSPOR Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan 12 BİNGÖLSPOR-YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi ile "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- ORHANGAZİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan ORHANGAZİ BELEDİYESPOR-BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- BAYRAMPAŞA Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu TAYYİB KANARYA'nın 05.05.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- DÜZCESPOR Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-ERBAASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-MUĞLASPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- ARSİNSPOR Kulübü'nün 06.05.2018 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.-ARSİNSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Başakşehir ağır yaralı

Başakşehir ağır yaralı

Lig ikincisine Şampiyonlar Ligi müjdesi

Lig ikincisine Şampiyonlar Ligi müjdesi

Elia bombası

Elia bombası


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Arda Turan PFDKya sevk edildi

Arda Turan PFDK'ya sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasına ait disiplin sevklerini açıkladı.
Başakşehir ağır yaralı

Başakşehir ağır yaralı

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Lig ikincisine Şampiyonlar Ligi müjdesi

Lig ikincisine Şampiyonlar Ligi müjdesi

Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı alev aldı, hesaplar Devler Ligi üzerine kuruldu. Şampiyonlar Ligi'nde bu kez Türk takımlarını çok yakından ilgilendiren bir değişiklik var.
Elia bombası

Elia bombası

Premier Lig’e dönüş hazırlığındaki Wolverhampton, transfer harekatına Türkiye’den başlıyor. İngiliz kulübü, Talisca’dan sonra Eljero Elia’yı da listesine ekledi, çalışmalarına başladı.
Başakşehir ikinci yarıda açıldı

Başakşehir ikinci yarıda açıldı

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir 1-0 geriye düştüğü maçta düşme potasındaki Osmanlıspor'u 4-1 yendi.
Arda Turan depremi

Arda Turan depremi

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan ile ilgili İspanyol basını bomba bir iddia ortaya attı.
Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
Arda ikna etti! Burak Yılmaz Başakşehirde

Arda ikna etti! Burak Yılmaz Başakşehir'de

Başakşehirli Arda Turan, Burak Yılmaz için devreye girdi ve ikna etti.
Abdullah Avcıdan Emre Belözoğlu ve Arda Turan açıklaması

Abdullah Avcı'dan Emre Belözoğlu ve Arda Turan açıklaması

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçı sonrası konuştu.
Arda Turan ile Hasan Şaş birbirine girdi

Arda Turan ile Hasan Şaş birbirine girdi

Galatasaray - Başakşehir maçının devre arasında Arda Turan ile Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı, Arda'nın maçın hakemine yönelik sözleri de ortaya çıktı.
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Edin Visca tranferinde flaş gelişme

Trabzonspor, uzun süredir ilgilendiği Edin Visca transferinde geri adım attı....
Yok artık! Başakşehirden bir bomba daha!

Yok artık! Başakşehir'den bir bomba daha!

Savunmanın merkezine bir oyuncu transfer etmek isteyen Medipol Başakşehir, 22 yaşındaki Belçikalı stoper Jason Denayer'e gözünü dikti....
Adebayor: Kariyerimdeki en büyük hatam...

Adebayor: "Kariyerimdeki en büyük hatam..."

Medipol Başakşehir’in Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor, kariyerinin en kötü tercihinin Crystal Palace’a gitmek olduğunu söyledi....
İşte Abdullah Avcının hedefindeki 3 isim

İşte Abdullah Avcı'nın hedefindeki 3 isim

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Başakşehir; Wakaso, Elia ve Tunay Torun'un peşine düştü....