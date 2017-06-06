Arda Turan Milli Takımı bıraktı!

Makedonya maçı dönüşünde uçakta tecrübeli gazeteci Bilal Meşe'ye küfreden ve fiziksel saldırıda bulunana Arda Turan, kadro dışı kaldığı Milli Takım'ın Slovenya'daki kampında bir basın toplantısı düzenledi.

Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan, Ay-Yıldızlılar'ın Slovenya'da kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenledi.

Arda, milli takım kariyerini noktaladığını duyurduğu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Pişman mıyım? Değilim. Kuş gibi hafif hissediyorum. Hocamız ve TFF Başkanı'yla birlikte konuşup Kosova maçında olmama kararı aldık. Ben iyi adam olmak, onurlu bir adam olmak için yaşadım. Hayatım boyunca yapılanları unutmadım. Hep insanlara söyledim, "İstiyorsanız kenara çekileyim" dedim. Hayatım boyunca ne yaptıysam bedelini ödedim. Ben bu tür haberleri yapan herkese aynı tepkiyi yine vereceğim. Milli Takım kariyerimi noktalıyorum. Milli takımın her kademesine hizmet etmiş, ülkesini seven, formaya aşık olan biri olarak konuşuyorum. İnşallah insanlara iyi futbolculuğumu değil de adamlığımı bırakırım."

Bazı muhabirler salonu terk etti

Ayrıca bazı medya mensupları, meslektaşlarına sözlü ve fiziki olarak saldıran Arda Turan'a tepki olarak basın toplantısını terk etti. Salonda basın mensubu olarak sadece basın toplantısını yayınlamak üzere kameramanlar kaldı.

Oyuncular da izledi

A Milli Takım kadrosundaki futbolculardan Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Olcay Şahan, Caner Erkin, İsmail Köybaşı, Cenk Tosun ve Mehmet Topal da arkadaşlarına destek olmak için Arda Turan'ın basın toplantısını takip etti.