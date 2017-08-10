Arda Turan Milli Takıma dönecek mi? Demirören açıkladı

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, A Spor canlı yayınında Arda Turan'ın Milli Takım'a dönüşü hakkında da konuştu.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Arda Turan'ın Milli Takım'a dönüşü konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Demirören, yaptığı açıklamada, "Arda kaptanımıza idari ceza vermiştik. Süresiz kadro dışı değildir. Arda kaptanımız milli takımı bıraktığına dair karar aldı. Sayın hocamızın söylediği gibi, Milli Takım'ın Arda'ya teknik olarak ihtiyacı var. Bütün iş Arda kaptanımızda. Bana göre doğru olmayan bir karardan vazgeçmesi lazım. Arda'ya kapı kapanmadı. Arda kendi karar aldı." ifadelerini kullandı.