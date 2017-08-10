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Sow'un ManU'ya attığı gol, yılın golüne aday gösterildi

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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinden Ramazan Civelek, Sakaryaspor'a 1 yıllığına kiralandı.
TFF, Süper Lig'de statüyü değiştirdi

TFF, Süper Lig'de statüyü değiştirdi

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Arda Turan Milli Takım'a dönecek mi? Demirören açıkladı

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, A Spor canlı yayınında Arda Turan'ın Milli Takım'a dönüşü hakkında da konuştu.

Arda Turan Milli Takıma dönecek mi? Demirören açıkladı

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Arda Turan'ın Milli Takım'a dönüşü konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Demirören, yaptığı açıklamada, "Arda kaptanımıza idari ceza vermiştik. Süresiz kadro dışı değildir. Arda kaptanımız milli takımı bıraktığına dair karar aldı. Sayın hocamızın söylediği gibi, Milli Takım'ın Arda'ya teknik olarak ihtiyacı var. Bütün iş Arda kaptanımızda. Bana göre doğru olmayan bir karardan vazgeçmesi lazım. Arda'ya kapı kapanmadı. Arda kendi karar aldı." ifadelerini kullandı.

Milli Takımımız sıralamadaki yerini korudu

Milli Takımımız sıralamadaki yerini korudu

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Lucescu'ya sürpriz yardımcı


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Milli Takımımız sıralamadaki yerini korudu

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Lucescuya sürpriz yardımcı

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