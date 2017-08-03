Arda olmazsa Nasri geliyor

Transfere doymak bilmeyen Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılılar sol kanadı güçlendirmeye kararlı. Bir süredir Barcelona’nın starı Arda Turan’la temas halinde olan Galatasaray Yönetimi, bu transferin gerçekleşmeme ihtimali karşın bir dünya yıldızını daha gündemine aldı.

Manchester City ile yollarını ayırması beklenen ve geçen sezonu Sevilla’da kiralık olarak geçiren Samir Nasri, Aslan’ın radarına giren son isim oldu. Bir ara Fenerbahçe ve Beşiktaş’la da adı anılan Nasri, sol kanadın yanı sıra forvet arkası ve sağ açıkta da görev yapabiliyor. City ile birçok transferde iyi ilişkiler kurmayı başaran Galatasaray, Fransız yıldızın ikna edilmesi halinde İngiliz kulübüyle temas kuracak.

Menajerler devreye girdi

Samir Nasri transferi için şimdiden menajerlerin devreye girdiği de gelen haberler arasında. Ancak Arda Turan transferi gerçekleşirse, Nasri konusunda geri adım atılacak. Barcelona cephesi Arda’yı kiralamaya sıcak bakmazsa, Nasri’nin bonservisiyle birlikte alınması düşünülüyor. 30 yaşındaki futbolcu için gözden çıkarılan bonservis bedeli ise 10 milyon Euro civarında.