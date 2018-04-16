Arda ikna etti! Burak Yılmaz Başakşehirde

Başakşehirli Arda Turan, Burak Yılmaz için devreye girdi ve ikna etti.

İDDİAYA göre; Başakşehirli Arda Turan, Burak Yılmaz için devreye girdi ve ikna etti. Eşiyle boşandığı için İstanbul’daki kızlarıyla sürekli vakit geçiremeyen Burak’ın kafası karışıktı. Kendisini istemeyen Beşiktaş taraftarıyla sürekli sürtüşüp gergin bir hayat yaşamak yerine Başakşehir’e gelmeyi seçtiği iddia edildi. İki kulüp yaz aylarında pazarlıklara başlayacak.

Akşam