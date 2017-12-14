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Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Arda Turan transferi hakkında, yalan değil külliyen yalan dedi.

Arda haberleri doğru mu? Açıkladı

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Galatasaray - Arda Turan arasında herhangi bir görüşme olmadığını açıklayan Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, "Başkan Dursun Özbek ile Arda Turan arasında böyle bir görüşme olmadı. Ben de gazetelerden okudum, şaşırdım. Bu kadar iddialı bir şekilde kamuoyunda yer almasını hayretle izliyorum. Bu yalan değil, külliyen yalan" dedi.

Gomis'in cezası hakkında da konuşan Ergün, "Gomis'ten bir maçlık ceza bekliyoruz, çünkü bunun geçmişte yakın emsalleri var. Gomis bu hafta oynayacak şekilde planlarımızı yapıyoruz. Takımın morali gayet iyi durumda, Tolga Ciğerci de Göztepe maçında bizimle olacak" şeklinde konuştu.

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