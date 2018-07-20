Araplar Negredoyu istiyor! Resmen açıklandı

Araplar Negredo'yu istiyor! Resmen açıklandı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in takımda kesin olarak istemediği Negredo'yla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni sezonda takımda istemediğini açıkladığı Alvaro Negredo'ya Suudi Arabistan'dan teklif geldi.
Arap gazeteci Khaled El-Qahtani'nin haberine göre Arap ekibi Al Hilal'in yöneticileri, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Alvaro Negredo için harekete geçti.
Portekizli ünlü teknik adam Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda harekete geçen Al Hilal yönetimi, Beşiktaş'la görüşmeye başladı. Siyah beyazlı ekipten yıllık 4.5 milyon euro alan Negredo, Al Hilal yönetimiyle masaya oturdu. İki taraf arasında pazarlıklar sürerken Araplar'ın elini Beşiktaş'ın Negredo'yu takımda istememesi güçlendiriyor.
Al Hilal de Beşiktaş'ın kamp yaptığı Avusturya'da kampını sürdürüyor. Bu nedenle anlaşmanın kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
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