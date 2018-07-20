Araplar Negredoyu istiyor! Resmen açıklandı

Beşiktaş'a dönüyor! Görüşmelere başlandı

Tosiç ve Mitrovic’in ayrılmasından sonra stoper arayışlarını hızlandıran Beşiktaş yönetimi, daha önce de Siyah-Beyazlı formayı giyen tecrübeli oyuncu için devreye girdi. Hebei China Fortune’de oynayan Ersan, alacaklarına karşılık bonservisini talep edecek