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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Senegalli forvet Demba Ba'yı kadrosuna dahil etti.
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Yeni adresi belli oldu

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Arap Messi Süper Lig devine

Beşiktaş'ta Omar Abdülrahman radara takıldı. Sözleşmesi 28 Şubat'ta bitecek olan 'Arap Messi'ye Beşiktaş, sözleşme imzalatıp sezon sonuna kadar kiralık verecek.

Arap Messi Süper Lig devine

Beşiktaş, ülkesi Arap Emirlikleri'nde 'Arap Messi' lakabı takılan Omar Adbdülrahman'ın transferi için düğmeye bastı.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteği ile başlayan 10 numara arayışında sürpriz şekilde gündeme gelen 26 yaşındaki futbolcu ile temasa geçildi.

BAE Arap Körfezi Lig takımı Al-Ain'de forma giyen merkez orta saha oyuncusunun kulübü ile sözleşmesi 28 Şubat'ta bitecek.

Yıllık 3 milyon euro

Abdülrahman ile bedelsiz sözleşme imzalayarak kiraya verip yeni sezonda kadroya katmayı planlayan siyah-beyazlı yönetim, oyuncuya yıllık 3 milyon euroluk teklif yaparak beklemeye başladı. Üstün tekniği, sürati ve futbol zekası ile Manchester City'nin de gündemine gelen ancak çalışma izni alamayan Abdülrahman transferinde Beşiktaş'ın şansının yüksek olduğu belirtildi.

Oyuncunun da Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

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