Aranan stoper Barcelonada bulundu!

Galatasaray, savunmasını güçlendirmek için rotayı Barcelona'ya çevirdi.

Galatasaray yönetimi, önümüzdeki sezon savunmasını güçlendirmek için aradığı stoperi, Barcelona’da buldu.

Habertürk'te yer alan habere göre; Katalan kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve geçtiğimiz sezonu Roma’da kiralık olarak geçiren Thomas Vermaelen için Barça’nın kapısını çalan sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki oyuncuyu satın alabilmek için 3 milyon euro’luk bonservis bedelini gözden çıkardı.

Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen tecrübeli oyuncuyla görüşüp prensipte anlaşan yönetim, Barcelona ile yapılan görüşmeleri de büyük bir gizlilik içerisinde devam ettiriyor. Vermaelen için yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret ödemeye hazır olan Aslan, bu transferde teknik direktör Igor Tudor’un da onayını aldı.