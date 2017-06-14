Aranan stoper Barcelonada bulundu!

Wesley Hoedt için teklif yükseltildi!

Wesley Hoedt için teklif yükseltildi!

Hoedt için ilk teklif 3 milyon Euro olurken İtalyan kulübü bu rakamı az buldu. Ancak hava toplarındaki hakimiyeti ve sol ayaklı olması nedeniyle Tudor’un ısrarla istediği oyuncu için yönetim teklifini 2 milyon Euro daha artırma kararı aldı.
Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Bursaspor, Çin ekibi Shangai SIPG takımından kiralık olarak Al-Ahli Dubai Club’a giden golcü oyuncu Asamoah Gyan ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Geçtiğimiz sezon içinde zaman zaman gerginlikler yaşayan ve transfer konusunda da birbirlerine rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni bir derbiye hazırlanıyor... Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez Deportivo'dan Celso Borges'in peşine düştü.
İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

Deportivo'nun İspanyol sağ beki Juanfran, kişisel Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi Instagram hesabını takip etti.
Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, transfere el attı.
İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena için kendilerine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Ayrıca bonuslarla birlikte bu rakamın 2.5 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.
Bruma'da sıcak gelişme!

Bruma'da sıcak gelişme!

Yayıncı kuruluş BeINSports'un haberine göre Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın Florya'da sözleşmesini feshettiği öğrenildi.
İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!

İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadığı gün ayrılacağının sinyallerini veren Şenol Güneş'in yardımcısı Taner Tuna Osmanlıspor ile anlaşmak üzere. Tuna'nın kısa bir süre sonra başkent temsilcisinin teknik direktörlüğüne gelmesi bekleniyor.

Aranan stoper Barcelona'da bulundu!

Galatasaray, savunmasını güçlendirmek için rotayı Barcelona'ya çevirdi.

Aranan stoper Barcelonada bulundu!

Galatasaray yönetimi, önümüzdeki sezon savunmasını güçlendirmek için aradığı stoperi, Barcelona’da buldu.

Habertürk'te yer alan habere göre; Katalan kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve geçtiğimiz sezonu Roma’da kiralık olarak geçiren Thomas Vermaelen için Barça’nın kapısını çalan sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki oyuncuyu satın alabilmek için 3 milyon euro’luk bonservis bedelini gözden çıkardı.

Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen tecrübeli oyuncuyla görüşüp prensipte anlaşan yönetim, Barcelona ile yapılan görüşmeleri de büyük bir gizlilik içerisinde devam ettiriyor. Vermaelen için yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret ödemeye hazır olan Aslan, bu transferde teknik direktör Igor Tudor’un da onayını aldı.

Dursun Özbek Ünal Aysal'ın yaptığı hataya düştü! Ceza kapıda!

Dursun Özbek Ünal Aysal'ın yaptığı hataya düştü! Ceza kapıda!

Bruma resmen gitti!

Bruma resmen gitti!

Galatasaray'dan iki bomba birden!

Galatasaray'dan iki bomba birden!


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Dursun Özbek Ünal Aysalın yaptığı hataya düştü! Ceza kapıda!

Dursun Özbek Ünal Aysal'ın yaptığı hataya düştü! Ceza kapıda!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, canlı yayında Bruma'nın 15 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olduğunu açıkladı. Ancak KAP'a bildirilmeden yapılan bu açıklama, akıllara Ünal Aysal'ın Elmander transferi nedeniyle aldığı para cezasını getirdi.
Bruma resmen gitti!

Bruma resmen gitti!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi. Portekizli yıldız Armindo Bruma, Almanya Bundesliga ligi ekiplerinden Leipzig'e satıldı.
Galatasaraydan iki bomba birden!

Galatasaray'dan iki bomba birden!

Younes Belhanda'nın hem kendisiyle hem de kulübü Dinamo Kiev ile anlaşmaya varan Aslan, Gomis'i de Paris'te sağlık kontrolünden geçirdi.
Aranan stoper Barcelonada bulundu!

Aranan stoper Barcelona'da bulundu!

Galatasaray, savunmasını güçlendirmek için rotayı Barcelona'ya çevirdi.
Galatasaray Wesley Hoedt için teklif yükseltti!

Galatasaray Wesley Hoedt için teklif yükseltti!

Hoedt için ilk teklif 3 milyon Euro olurken İtalyan kulübü bu rakamı az buldu. Ancak hava toplarındaki hakimiyeti ve sol ayaklı olması nedeniyle Tudor’un ısrarla istediği oyuncu için yönetim teklifini 2 milyon Euro daha artırma kararı aldı.
Brumada sıcak gelişme!

Bruma'da sıcak gelişme!

Yayıncı kuruluş BeINSports'un haberine göre Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın Florya'da sözleşmesini feshettiği öğrenildi.
Galatasaraydan Sabriye teşekkür mesajı

Galatasaray'dan Sabri'ye teşekkür mesajı

Galatasaray Kulübü, 31 Mayıs'ta sona eren sözleşmesinin uzatılmayacağı açıklanan Sabri Sarıoğlu'na, bu zamana kadar kulübe kattıkları için teşekkür mesajı yayınladı.
İspanyol futbolcu Galatasarayı takibe aldı

İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

Deportivo'nun İspanyol sağ beki Juanfran, kişisel Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi Instagram hesabını takip etti.
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Bruma 5 yıllık imzayı attı!

Bruma 5 yıllık imzayı attı!

Armindo Bruma'nın menajeri Catio Balde, yıldız futbolcunun Leipzig ile 5 yıllık kontrata imza attığını açıkladı....