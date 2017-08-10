Aranan sol bek Chelseade bulundu

Fenerbahçe Yönetimi, ekonomik şartları uygun olmasın halinde sol beke de takviye yapmayı planlıyor. Bu konudaki iki aday da Chelsea’den.

Sarı- Lacivertliler, İngiliz ekibinin geçtiğimiz sezon Schalke’ye kiraladığı Abdul Rahman Baba ve Watford’a kiralanan Kenedy için girişimlerde bulunacak.

Rahman Baba, güçlü fiziğiyle ve hızıyla ön plana çıkarken, Brezilyalı Kenedy hücuma katkısı ve sol açıkta da forma giyebilmesiyle dikkat çekiyor. Fenerbahçe, her iki isim için de kiralık olarak Chelsea’nin kapısını çalacak. 21 yaşındaki Kenedy’nin transfer edilme ihtimali daha yüksek görünüyor.