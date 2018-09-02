'Aptalca bir şey söylemek istemiyorum' dedi ve gitti

Beşiktaş, deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalırken takımının golünün kaydeden Ryan Babel maç sonunda tepkiliydi.

Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuşan Ryan Babel, röportajı tamamlayamadı.

"Çok duygusal durumdayım. Maç hakkında şimdi bir şey söylemek istemiyorum. Aptalca bir şey söylemek yerine, bir şey söylememek daha iyi."

Hollandalı yıldız, "Beşiktaş'ın milli maç arasında neler yapacağını düşünüyorsun?" sorusuna ise "Bilmiyorum" yanıtını verdi.