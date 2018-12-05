Ya Burak Yılmaz ya da Okaka

Ya Burak Yılmaz ya da Okaka

Ara transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda iki isim öne çıktı.
Fabregas'ın talipleri artıyor

Fabregas'ın talipleri artıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilen Cesc Fabregas'a devre arası transfer dönemi için talip çıktı.
Erzurumspor transfer bombasını patlatıyor

Erzurumspor transfer bombasını patlatıyor

Forvet sıkıntısı çeken Erzurumspor, bombayı patlatıyor. Mavi-Beyazlılar, Mersin ve Kayseri formalarıyla harikalar yaratan Welliton’u getiriyor, transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.
Antalyaspor'un genç yıldızı Bundesliga devine

Antalyaspor'un genç yıldızı Bundesliga devine

Süper Lig’in flaş ekibi Antalyaspor’un 19 yaşındaki oyuncusu Doğukan Sinik’in peşine Almanya 1. Lig ekiplerinden Leipzig ile Schalke düştü.
İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

Ankaralı ünlü koleksiyoner Muhammet Yüksel, Mutafa Kemal Atatürk'ün tuttuğu takımı gösteren o belgeyi ortaya çıkardı...
Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Bilyoner.com, düzenlediği anketle Türkiye’de son 25 yılın en iyi futbolcularını belirledi. İşte Türkiye'nin son 25 yıldaki en iyi yabancılardan oluşan 11'i...
Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi Olya Abramovich seksi pozlarıyla yürek hoplatıyor.
Barmenlikten modelliğe

Barmenlikten modelliğe

27 yaşındaki Kanadalı Misa Campo, California'da barmenlik yaptığı sırada bir fotoğrafçı tarafından keşfedilerek modelliğe adım attığını açıkladı.

Antalyaspor'un genç yıldızı Bundesliga devine

Süper Lig’in flaş ekibi Antalyaspor’un 19 yaşındaki oyuncusu Doğukan Sinik’in peşine Almanya 1. Lig ekiplerinden Leipzig ile Schalke düştü.

Antalyasporun genç yıldızı Bundesliga devine

Süper Lig’de bu sezon ilk 14 haftadaki performansıyla Avrupa Kupaları’na katılmayı hedefleyen, 4. sırada yer alan Antalyaspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Doğukan Sinik’i Almanya 1. Lig ekipleri mercek altına aldı. Antalyaspor’da yetişip bu sezonki performansıyla U21 Milli Takımı’nda değişmez oyuncuları arasına girmeyi başaran 19 yaşındaki futbolcu için Schalke ve Leipzig harekete geçti. Bu sezon Akdeniz ekibinde 14 karşılamanın 12’sinde 11’de sahaya çıkan genç oyuncu için iki Alman takımının scout ekiplerini görevlendirdiği belirtildi. Scoutların, Antalyaspor-Akhisarspor maçının yanı sıra U21 Milli Takım’ın 17 Kasım’da İspanya’da oynadığı İskoçya maçında da genç yıldız adayı izledikleri dile getirildi.

3. Lig'den geldi

Geçen sezon kiralık oynadığı 3. Lig temsilcisi Kemerspor’daki başarısıyla Antalyaspor teknik kadrosunun dikkatini çeken 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun, iki Alman kulübünün yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da takibinde olduğu belirtildi. Genç yıldız adayının, Antalyaspor’la sözleşmesi Mayıs 2021’de sona erecek.

Dipten zirveye!

Dipten zirveye!

Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u gole boğdu

Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u gole boğdu

Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Antalyasporun genç yıldızı Bundesliga devine

Antalyaspor'un genç yıldızı Bundesliga devine

Süper Lig’in flaş ekibi Antalyaspor’un 19 yaşındaki oyuncusu Doğukan Sinik’in peşine Almanya 1. Lig ekiplerinden Leipzig ile Schalke düştü.
Dipten zirveye!

Dipten zirveye!

Ankaragücü’nü devirip 13 puana ulaşan ve lider Galatasaray’la arasındaki puan farkını 2’ye indiren Antalya, sezon başında döndüğü uçurumun kenarından zirve merdivenlerini müthiş bir öyküyle çıktı. İşte o yolculuk...
Medipol Başakşehir, Antalyasporu gole boğdu

Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u gole boğdu

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 5. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Antalyaspor'u 4-0 yendi.
Olcan Adının yeni takımı belli oldu

Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Transferin son gününde arka arkaya hamlelere imza atan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Olcan Adın'ı da aldı.
Mevlüt Erdinç transferinde mutlu son

Mevlüt Erdinç transferinde mutlu son

Antalyaspor, Medipol Başakşehir'den 31 yaşındaki forvet oyuncusu Mevlüt Erdinç'i kiraladı.
Bülent Korkmaz resmen açıklandı

Bülent Korkmaz resmen açıklandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ın getirildiğini açıkladı.
Süper Ligde beklenmedik ayrılık

Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Antalyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.
Fenerbahçe Antalyaspor karşısında zorlanmadı

Fenerbahçe Antalyaspor karşısında zorlanmadı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-1 yendi.
Yeni lider Galatasaray

Yeni lider Galatasaray

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 21. hafta son maçında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 3-0 yenerek liderliğe yükseldi.
5 aylık macera son buldu

5 aylık macera son buldu

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yıldız oyuncu Samir Nasri'nin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.
Çebiden maç sonu çok sert sözler: Tetikçi...

Çebi'den maç sonu çok sert sözler: "Tetikçi..."

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk hakkında çok sert açıklamalarda bulundu....
Geçmiş olsun Antalyaspor!

Geçmiş olsun Antalyaspor!

Antalyasporlu taraftarları taşıyan otobüs Akseki-Manavgat yolunda devrildi, Kırmızı-Beyazlı 3 taraftar yaralandı....
Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu....
Etoo Antalyaspora hayat verdi

Eto'o Antalyaspor'a hayat verdi

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti....
Etoo ile uğraşacak değiliz, gidecekse gitsin

"Eto'o ile uğraşacak değiliz, gidecekse gitsin"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transferde adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlarla anılan Kamerunlu yıldız futbolcu...
Çalımbay: Galatasaraylı oyuncuyla anlaştık

Çalımbay: "Galatasaraylı oyuncuyla anlaştık"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'dan Salih Dursun ile anlaştıklarını söyledi....