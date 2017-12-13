Bir ilk! Muslera görüşme odasında

Bir ilk! Muslera görüşme odasında

Cenk Ergün, Beşiktaş maçında yediği hatalı golle tepki çeken Uurguaylı kaleciyle görüşecek ve performans düşüklüğünün nedenlerini soracak.
Kocaman'la aralarındaki anlaşmayı açıkladı

Kocaman'la aralarındaki anlaşmayı açıkladı

Sport TV’ye konuşan sambacı, “Kocaman’a forvet arkası oynamak istediğimi söyledim. O da benden beklentisini anlattı. Ben gol atıyorum; hocam da beni istediğim yerde oynatıyor” dedi.
Fener maçı öncesi Bursa'yı yıkan haber

Fener maçı öncesi Bursa'yı yıkan haber

Bursaspor'un yıldız ismi Pablo Martin Batalla'dan zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde kötü haber.
Beşiktaş Leipzig'e 5 eksikle uçtu

Beşiktaş Leipzig'e 5 eksikle uçtu

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Trabzonspor'a sakatlık şoku!

Trabzonspor'a sakatlık şoku!

Süper Lig'de dün akşam evinde Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da sakatlanıp oyuna devam edemeyen Jan Durica'dan kötü haber geldi.
"F.Bahçe böyle oynarsa..."

"F.Bahçe böyle oynarsa..."

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından biri olan Tuncay Şanlı, Sarı Lacivertliler'in Kasımpaşa'ya karşı aldığı 4-2'lik galibiyeti değerlendirdi.
Taffarel gitti, Muslera bitti

Taffarel gitti, Muslera bitti

Beşiktaş karşısında yediği hatalı gol ile tepki çeken Muslera’da kaleci antrenörü Taffarel’in gidişi sonrası yaşanan düşüş rakamlara da yansıdı. Uruguaylı bu dönemde neredeyse her üç şutun birine gol izni veriyor.
Fener'e gol attı, hayali gerçek oldu

Fener'e gol attı, hayali gerçek oldu

Kasımpaşa'nın Ganalı yıldızı Bernard Mensah, Fenerbahçe maçından üç gün önce yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe'ye gol atmak benim hayalim' demişti. Mensah, dün akşam bunu başarırken, takımının 2. golüne de katkı yaptı.

Antalyaspor'da Samuel Eto'o depremi

Antalyaspor'un yıldız golcüsü Samuel Eto'o'nun eski takımı Real Mallarco'ya transfer olacağı tahmin ediliyor.

Antalyasporda Samuel Etoo depremi

2.5 sezon önce Antalyaspor'a imza atarak büyük bir sürprize imza atam Samuel Eto'o, kırmızı beyazlı kulüpte en çok gol atan oyuncu olarak tarihe geçmişti.  Antalyaspor'da gösterdiği performansla kırmızı beyazlıların efsanesi olan Samuel Eto'o, Süper Lig'deki kariyerine son vermeye hazırlanıyor. Kulübüyle olan sözleşmesini uzatmayan Eto'o'nun kariyeriyle ilgili karar aşamasında olduğu öğrenildi.

Bir çok teklif aldığı belirtilen futbolcunun sezonu Antalyaspor'da tamamlamak istediği ancak daha sonrasında kulüpten ayrılmayı planladığı aktarıldı. Kırmızı beyazlı kulüpten beklediği uzatma teklifini alamayan bununla birlikte yaşanan yönetim krizlerinden rahatsız olan futbolcunun yeni adresine ilişkin sürpriz iddialar ortaya atılıyor. MLS ve Çin Ligi takımlarından teklif alan futbolcuya yıldızlaştığı Real Mallorca kulübü de ilgi gösteriyor. Önceki röportajlarında futbolu bırakmak istediği kulüp için Real Mallorca'yı işaret eden Eto'o'nun sezon sonunda nasıl bir karar vereceği merak konusu.

Samuel Eto'o'nun Mart ayında verdiği röportajdan;

Birkaç yıl daha futbol oynamayı düşünüyorum. Fakat kariyerimi de Avrupa'da benim için her şeyin başladığı Real Mallorca formasıyla sonlandırmak istiyorum. Mallorcalı yöneticiler de benim bu isteğimi biliyor.

İtalyan gazeteci Di Marzio, Leonardo'nun istifa ettiğini açıkladı

İtalyan gazeteci Di Marzio, Leonardo'nun istifa ettiğini açıkladı

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Eto'o'dan sonra o da ayrılıyor!

Eto'o'dan sonra o da ayrılıyor!


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Antalyasporda Samuel Etoo depremi

Antalyaspor'da Samuel Eto'o depremi

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İtalyan gazeteci Di Marzio, Leonardonun istifa ettiğini açıkladı

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Etoodan sonra o da ayrılıyor!

Eto'o'dan sonra o da ayrılıyor!

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