Antalyaspor transfer bombasını patlattı!

Antalyaspor transferde bombayı patlattı... Kırmızı-Beyazlı ekip Lokomotiv Moskova'yla sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldız Maicon'u kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig'de transferin flaş takımlarından Antalyaspor, bir bomba daha patlattı.

Kırmızı-Beyazlı ekip, Jeremy Menez, Aydın Karabulut ve Ruud Boffin gibi isimlerin ardından, Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Maicon'u kadrosuna kattığını açıkladı. Antalyaspor, deneyimli oyuncuyla 3 yıllık prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

7 yıl Rusya'da forma giyen ve iki kanatta da görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu, bundan böyle Antalyaspor'un başarısı için ter dökecek.

Başkan Öztürk'ün transfer harekatı sürüyor!

Öte yandan başkan Ali Şafak Öztürk, İtalya'da transfer seferini sürdürüyor. Dün sosyal medyada Eto'onun menajeriyle görüntüleri ortaya çıkan Öztürk'ün, Milan'da forma giyen Juraj Kucka, Jose Sosa ve Porto'daki sözleşmesi sona eren Iker Casillas için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.