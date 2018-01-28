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Antalyaspor otobüsüne taşlı saldırı

Antalyaspor kafilesini taşıyan otobüse, Denizli'de taşlı saldırıda bulunulduğu bildirildi.

Antalyaspor otobüsüne taşlı saldırı

Antalyaspor kafilesini taşıyan otobüse, Denizli'de taşlı saldırıda bulunulduğu bildirildi. Antalyaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, deplasmanda oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından takımı Antalya'ya getiren kafile otobüsünün, Denizli'de saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, saat 20.45 sıralarında Denizli şehir merkezine giren kafile otobüsüne, kırmızı ışıkta durduğu sırada sayıları belirlenemeyen kişiler tarafından saldırı düzenlendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi: "Saldırı sonucunda kafile otobüsümüzün en arkadaki camıyla, arka bölümdeki sağ ve sol yanlardaki camlar kırılmıştır. Taşlar, futbolcularımızın oturduğu arka bölüme isabet etmesine rağmen büyük bir şans eseri yaralanan olmamıştır. Kafile otobüsümüz, yaklaşık 2 kilometre ileride güvenli bir yere geldikten sonra polis aranmıştır. Kafile otobüsümüzün bulunduğu yere gelen polis ekipleri, hasarı görüntüleyip, tutanak tutmuştur. Kafile otobüsümüz, polis ekipleri eşliğinde çıkış yaptı. Kulüp genel müdürümüz Adem Kart ile profesyonel takım menajerimiz Cem Deda, emniyet yetkilileriyle görüşerek arkadan gelen taraftar gruplarımız için de önlem alınmasını talep etmiştir."

Zeki Yıldırım: "Allah bizi korudu"

Antalyaspor takım kaptanı Zeki Yıldırım, otobüste yaşadıklarını Doğan Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Yıldırım, birkaç kişide ufak tefek sıyrıklar olduğunu belirterek, "Cam patlamasından dolayı yaralanmalar oldu. Aşırı bir yaralanma yok. Allah bizi korudu" dedi.

Olayın kırmızı ışıkta bekledikleri sırada olduğunu vurgulayan Zeki Yıldırım, "Önce arka cam, daha sonra sağ taraftaki cam patladı. Olay, Denizli'deki çevreyolundan çıkarken gerçekleşti" diye konuştu.

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