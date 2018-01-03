Jo, inanılmaz rakama transfer oldu

Jo, inanılmaz rakama transfer oldu

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Orkan Çınar'la ilgilendiklerini resmen açıkladılar

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Menez'in yeni adresi belli oldu

Menez'in yeni adresi belli oldu

Sezon başında büyük umutlarla Antalyaspor’a transfer edilen Jeremy Menez ile Antalyaspor’un yolları ayrıldı. Fransız futbolcu, Meksika ekibi Club America’ya transfer oldu.
Trabzonspor'da ayrılık

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Pektemek'in yeni takımı belli gibi

Pektemek'in yeni takımı belli gibi

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Ziegler'in yeni adresi belli oldu

Ziegler'in yeni adresi belli oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen İsviçreli sol bek Reto Ziegler'in yeni takımı belli oldu.
12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

Bursaspor'un ısrarla istediği Patrick Twumasi, kanatlarda görev almasına karşın bu sezon gol sevinçlerinin adamı oldu. Ganalı oyuncu, çıktığı 12 maçta 11 gole katkıda bulunurken, değeri ise 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Deniz Kadah Süper Lig devine...

Deniz Kadah Süper Lig devine...

Gol yollarında yaşanan sıkıntıya dikkat çeken ve Burak Yılmaz’ın yükünü hafifletmeleri gerektiğini dillendiren Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın Antalya’dan eski öğrencisi Deniz Kadah’ı takıma katmak istediği öğrenildi.

'Annem hasta' diyerek gitti, 82 gündür kayıp!

Gençlerbirliği'nde Tokelo Rantie'nin Başkan Murat Cavcav yönetiminden rahatsız olduğu ve bu nedenle kaçtığı iddia edildi. Merhum Başkan İlhan Cavcav, 2 milyon 200 bin euroya Emmanuel Adebayor'u almayıp, 550 bin euro ya Rantie'yi transfer etmişti.

Annem hasta diyerek gitti, 82 gündür kayıp!

Başkent ekibinde Güney Afrikalı futbolcu Tokelo Rantie, "Annem hasta" diyerek 15 Ekim 2017 tarihinde Ankara'dan ayrıldı.

82 gündür kayıp olan futbolcu ile sözleşmeyi fesih etmek isteyen Gençlerbirliği Kulübü, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.

Gençlerbirliği'nin duayen Başkanı İlhan Cavacav döneminde menajerler tarafından, İstanbul Başakşehir takımına giden Emmanuel Adebayor teklif edildi, ancak rahmetli Cavcav 2 Milyon 200 bin euroyu pahalı buldu ve futbolcuyu transfer etmedi. 2016 yılında Adebayor'u almayan İlhan Cavcav, Tokelo Rantie'yi 550 bin euroya transfer etti.

Ancak İlhan Cavcav'ın vefatından sonra kulüpte mutsuz olduğu belirtilen futbolcunun yeni başkan Murat Cavcav yönetiminden rahatsız olduğu ve bu nedenle kaçtığı iddia edildi. Mesut Bakkal döneminde Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gençlerbirliği kadrosunda olan Rantie'den yaklaşık 82 gündür haber alınamıyor.

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Annem hasta diyerek gitti, 82 gündür kayıp!

'Annem hasta' diyerek gitti, 82 gündür kayıp!

Gençlerbirliği'nde Tokelo Rantie'nin Başkan Murat Cavcav yönetiminden rahatsız olduğu ve bu nedenle kaçtığı iddia edildi. Merhum Başkan İlhan Cavcav, 2 milyon 200 bin euroya Emmanuel Adebayor'u almayıp, 550 bin euro ya Rantie'yi transfer etmişti.
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