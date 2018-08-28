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Anlaşma tamam! İşte Vagner Love'un yeni takımı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Brezilyalı forvet Vagner Love'ın transferi konusunda Beşiktaş'la her konuda anlaşmaya vardı.

Anlaşma tamam! İşte Vagner Loveun yeni takımı

A Spor'un haberine göre Bursaspor, Beşiktaş ile Vagner Love'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı.

2016'da Fransız ekibi Monaco'dan Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'a bonservissiz transfer olan Love, 2016-2017 sezonunda çıktığı 28 lig maçında attığı 23 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Akdeniz ekibiyle çıktığı 14 maçta 10 gol atan ve devre arasında 3 milyon Euro bedelle Beşiktaş'ın yolunu tutan 34 yaşındaki oyuncu teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne giremedi. Sezonun ikinci yarısında siyah beyazlı ekip ile 4'ü ilk 11 olmak üzere 13 resmi maçta görev alan Love, bu maçlarda 4 gol attı.

Sezon öncesi hazırlıklardan itibaren forvet pozisyondan aldığı verim konusunda şikayetlerini dile getiren Güneş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön elem turunda oynanan B36 Torshavn maçı öncesinde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Forvette Cyle Larin, Vagner Love, Mustafa Pektemek, Umut Nayir ve Alvaro Negredo var. Birinin öne geçmesi gerekiyor. Hepsi ayrı ayrı iyi oyuncular. Yeteneklerini sahaya yansıtamadıkları zaman sıkıntı yaşanıyor." dedi ve şöyle devam etti, "Negredo ve Vagner'e kötü futbolcu diyebilir misiniz? Bugün Love ve Negredo, boşta olsa bu oyuncuları takımımda görmek isterim. Önemli olan bu ritmi yakalamak."

Brezilyalı oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla şimdiye dek 4 maçta görev aldı ve 1 golle oynadı.

Bursaspor Kulübü İdari Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkanı Erkan Aydemir, Vagner Love hakkında HABER1903'e açıklamalarda bulundu.

İşte Aydemir'in yaptığı açıklamalar:

ŞU AN İÇİN BİR SIKINTI YOK

Vagner Love transferi konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını belirten Aydemir; "Bir aksilik olmazsa ve nasipse Vagner Love transferi konusunda şu an için bir sıkıntı görünmüyor. Büyük oranda anlaşıldı diyebiliriz. Şu an için bir sıkıntı yok. Oyuncunun maliyeti konusu da görüşüldü. Futbolcu da her şeyi onayladı. Bursaspor'da oynamayı seve seve kabul etti. Ali Başkan ile Fikret Orman Başkan da görüştüler. Onlar da anlaştılar. Az önce Fikret Orman yine aradı ve bir sıkıntı olmadığını yineledi. Şu an için bir sıkıntı görünmüyor ama imza atılmadan bu işlere yüzde yüz diyemiyoruz." dedi.

Vagner Love'un yıllık maliyetini iki kulübün ortak ödeyeceğini dile getiren Aydemir; "Maliyetinin bir kısmını Beşiktaş ödeyecek. Yoksa o rakamlar Bursaspor Kulübü için çok yüksek. Mümkün değil yani. Yüzde yüz netleşmedi ama yarı yarıya ödenecek gibi görünüyor. Belki biraz üstü olabilir." ifadelerini kullandı.

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