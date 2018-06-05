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Anlaşma tamam! İş imzaya kaldı

Aslan’ın sezon biter bitmez gündemine aldığı Muğdat Çelik’in transferinde iş imzaya kaldı. Başarılı oyuncuyla her konuda anlaşıldı.

Anlaşma tamam! İş imzaya kaldı

Galatasaray’da sezonun tamamlanmasının ardından gündeme gelen ilk isim Akhisar’ın lige damga vuran ismi Muğdat Çelik olmuştu. Ege ekibinde Ziraat Türkiye Kupası’nı kaldırmayı başaran Muğdat’la teknik direktör Fatih Terim’in talebi üzerine Abdürrahim Albayrak görüşmüştü.

Yapılan ilk görüşmede Süper Lig’den birçok talibi olan futbolcuyla anlaşma sağlanamazken tarafların bir kez daha bir araya geldiği bildirildi. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcunun transferinde el sıkıldığı ifade edildi. Kalan küçük pürüzlerin de giderilmesinin ardından resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

16 gole direkt katkı

Geçen sezon ligde 25 maçta 4 gol, 4 asist yapan Muğdat, kupada ise 3 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koymuştu.

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