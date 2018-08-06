Anlaşma tamam! Aranan kan bulundu

Fabri'nin gönderilmesinin ardından kaleci transferi için arayışlara geçen Beşiktaş'ın aradığı ismi İran'da bulunduğu iddia edildi.

Fabri'nin Fulham'a satılmasının ardından kaleci arayışlarına geçen Beşiktaş, aradığı ismi artık bulmuş gibi görünüyor.

İran Milli Takımı'nın kalesini koruyan Alireza Beiranvand, daha öncesinde ülke medyasına yaptığı açıklamada Siyah Beyazlılar'dan teklif aldığını doğrulamıştı.

25 yaşındaki file bekçisi, ülkesinde yayım yapan 90tv adlı internet sitesine yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dinamo Kiev, Beşiktaş, Torino ile Hollanda ve Portekiz kulüplerinden teklif aldım. Aralarında Dinamo'nun teklifi çok özeldi. Şu an kontrat önermeye hazırlar. Bense Torino'ya gitmek istiyorum. Her şey kısa süre içerisinde netlik kazanacak."

İranlı file bekçisinin bu açıklamalarının ardından başkan Fikret Orman da geçtiğimiz hafta dört yeni transfer için düzenlenen imza töreninde kaleci transferiyle ilgili şunları söylemişti:

"Tolga, müthiş bir kaleci. Hem bana hem de kaleci hocalarımıza göre Fabri'den daha iyi bir kaleci. Taraftarımıza buradan Tolga'nın çok iyi bir performans çıkaracağını düşündüğümü iletmek istiyorum. Üç yerli kalecimiz var ve bu yüzden kalede en az sorunu olan kulüp biziz diyebilirim. Bu konuda bir hamle yapar mıyız, bilmiyorum. Bunu ilerleyen zaman gösterecek.

Harun'la ilgili herhangi bir teklifimiz olmadı. Oyuncuyla Galatasaray ilgilenmişti. Bizim de araya girmek gibi bir niyetimiz yok. Harun gündemimizde olan bir isim değil.”

Orman'ın bu açıklamalarının sonrasında ise İran'da yayım yapan Tehran Times adlı internet sitesinin yayımladığı haber, gündeme bomba gibi düştü.

Site, İran Milli Takımı ve Persepolis'in kalesini koruyan Beiranvand'ın Beşiktaş'la her konuda anlaştığını yazdı.

Haberde İran Ligi'nde Persepolis'in oynadığı son iki maçta forma şansı bulamayan başarılı eldivenin Siyah Beyazlılar'a transferini an meselesi olduğu kaydedildi.

1,94 boyundaki İranlı kaleci, son Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı.

Başarılı eldiven, İran'ın Rusya'daki turnuvada Portekiz'le oynadığı ve 1-1 berabere biten maçın 50'nci dakikasında Cristiano Ronaldo'nun penaltısını kurtarmıştı.

Kulübüyle 2021 yılına dek sözleşmesi bulunan Beiranvand'ın güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

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