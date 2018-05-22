Kocaman'ın gözdesine talipler var

Kocaman'ın gözdesine talipler var

Glasgow Rangers'ın Skrtel'i istemesinin ardından Neustadter'e de tekliflerin geldiği öğrenildi.
Tolgay için reddedilemeyecek teklif

Tolgay için reddedilemeyecek teklif

Tosic’i Çin ekiplerinden Guangzhou’ya satan ve bu transferden 5 milyon Euro kazanan siyah-beyazlılar, şimdi de Tolgay Arslan için pazarlık masasına oturdu.
Teknik direktörlüğe 5 aday

Teknik direktörlüğe 5 aday

RIZA Çalımbay’la yollarını ayıran Trabzonspor’da yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor.
Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Benfica Talisca’yı, ‘40 milyon euro’ veren Çin kulübü Changchun Yatai’ye satmak için çalışıyor. Talisca ise Ada’yı istiyor.
Önce kutlama, sonra ayrılık

Önce kutlama, sonra ayrılık

Galatasaray'da yeni sezonda Carrasso ile yapılan görüşmede 36 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılmasına karar verildi.
Süper Lig devine yeşil ışık

Süper Lig devine yeşil ışık

Kara Kartal, Trabzonspor'un son dönemde yıldızını parlatan ismi Okay Yokuşlu'yu gündemine aldı. 24 yaşındaki ön libero için çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar'a başarılı oyuncunun cephesinden de olumlu yanıt geldiği ortaya çıktı.
Atiba'nın yeni takımı Süper Lig'den

Atiba'nın yeni takımı Süper Lig'den

Dusko Tosic ve Anderson Talisca ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta, sözleşmesi biten Atiba Hutchinson’un da bavullarını topladığı ortaya çıktı.
Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Antalyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Ankaragücü ilk transferini yaptı

Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü'nde transfer çalışmaları başladı.

Ankaragücü ilk transferini yaptı

İsmail Kartal yönetiminde TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen başkent ekibi, ekonomik durumu nedeniyle transferde bonservisi elinde olan futbolculara yönelecek.

Sarı lacivertliler bu doğrultuda TFF 1. Lig'e veda eden Manisaspor'un forvet oyuncusu Alper Önal'ın listesine aldı.

Alacakları için Futbol Federasyonu'na başvuracak olan Alper'in serbest kaldıktan sonra Ankaragücü'ne imza atması bekleniyor.

Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Valbuena'dan Aykut Kocaman için çok konuşulacak sözler

Valbuena'dan Aykut Kocaman için çok konuşulacak sözler

Galatasaray'da 6 yolcu

Galatasaray'da 6 yolcu


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Süper Ligde beklenmedik ayrılık

Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

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Valbuenadan Aykut Kocaman için çok konuşulacak sözler

Valbuena'dan Aykut Kocaman için çok konuşulacak sözler

Aykut Kocaman’la yıldızı barışmayan Mathieu Valbuena’dan çok konuşulacak sözler.
Galatasarayda 6 yolcu

Galatasaray'da 6 yolcu

Şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezon için planını hazırladı bile.
Tolgay Arslan için reddedilemeyecek teklif

Tolgay Arslan için reddedilemeyecek teklif

Tosic’i Çin ekiplerinden Guangzhou’ya satan ve bu transferden 5 milyon Euro kazanan siyah-beyazlılar, şimdi de Tolgay Arslan için pazarlık masasına oturdu.
Aykut Kocamanın gözdesine talipler var

Aykut Kocaman'ın gözdesine talipler var

Glasgow Rangers'ın Skrtel'i istemesinin ardından Neustadter'e de tekliflerin geldiği öğrenildi.
Demba Badan sonra Beşiktaşa bir şok daha

Demba Ba'dan sonra Beşiktaş'a bir şok daha

Beşiktaş'ın transferi için talip olduğu yıldız golcü için Başakşehir, son dakikada devreye girdi.
Açın sağı, Karsdorp geliyor

Açın sağı, Karsdorp geliyor

İtalya’ya giderek Roma’yla görüşen Beşiktaş yöneticilerinin Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp’u istediği ortaya çıktı. İtalyan ekibin sunulan kiralama teklifine olumlu baktığı öğrenilirken, transferin haziran ayının ilk günlerinde duyurulacağı aktarıldı.
Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

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Ankaragücü ilk transferini yaptı

Ankaragücü ilk transferini yaptı

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Fenerbahçeden Galatasaray ve Beşiktaşa transfer çalımı

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