Ankaragücü ilk transferini yaptı
Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü'nde transfer çalışmaları başladı.
İsmail Kartal yönetiminde TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen başkent ekibi, ekonomik durumu nedeniyle transferde bonservisi elinde olan futbolculara yönelecek.
Sarı lacivertliler bu doğrultuda TFF 1. Lig'e veda eden Manisaspor'un forvet oyuncusu Alper Önal'ın listesine aldı.
Alacakları için Futbol Federasyonu'na başvuracak olan Alper'in serbest kaldıktan sonra Ankaragücü'ne imza atması bekleniyor.
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