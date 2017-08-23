Andrea Ranocchia da gelmeye sıcak bakıyor

Stoper pozisyonu için yeniden gündeme gelen Andrea Ranocchia, kulübü İnter’de kadroda düşünülmüyor.

Teknik direktör Luciano Spaletti’nin gözden çıkardığı Ranocchia, menajerler tarafından Galatasaray’a önerilmişti. Yönetimin, İgor Tudor’dan bu oyuncuyla ilgili görüş aldığı ve Hırvat hocanın ilk aşamada olumlu bir dönüş yaptığı ifade edildi. 29 yaşındaki futbolcunun da, bu sezon başında önemli transferler yapan Sarı-Kırmızılılar’a sıcak baktığı öğrenildi.

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