Andre Pierre Gignac ile görüşmeler başladı

Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi. Siyah-Beyazlılar, Aboubakar'a alternatif olarak, Meksika'da forma giyen Gignac'ı listesine aldı.

Stoper transferini Pepe'yi alarak tamamlayan Beşiktaş'ta gözler forvet konusuna çevrildi.

Tigres'de forma giyen Andre Pierre Gignac için görüşmeler yoğunlaşırken, Meksika ekibi ile Fransız futbolcunun bonservisi konusunda pazarlıklar başladı. Gignac'ın Tigres ile 1 yıl daha sözleşmesi olması nedeniyle yüksek bir bedel ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, transferi 3 milyon Euro karşılığında tamamlamayı düşünüyor.

Kulüpler arasında anlaşma sağlanması durumunda 31 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.

Kariyerine 2004 yılında Lorient'da başlayan Gignac, daha sonra Toulouse ve Marsilya formaları giydi. 2015 yılında Meksika'nın Tigres takımına transfer olan 31 yaşındaki oyuncu, Güney Amerika futboluna kısa sürede uyum sağladı. İlk sezonunda 46 maçta 34 gol atan Gignac, geçen sezon 49 maçta 25 kez fileleri havalandırdı.

Ntvspor