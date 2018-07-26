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Andre Ayew'in maliyeti ortaya çıktı

Ayew transferi için Fenerbahçe, Swansea Kulübü'ne kiralama bedeli 1.2 milyon euro ödeyecek.

Andre Ayewin maliyeti ortaya çıktı

Sezona başkan Ali Koç yönetiminde giren Fenerbahçe üst üste bombaları patlattı... Sarı Lacivertliler, Altınordu'dan Berke ve Barış'la beraber Hollanda'dan genç yetenek Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine katmıştı. Transfer taarruzu altyapıdan genç yıldızlar Burak Albayrak, Mahsun Çapkan ve Muhammet Gümüşkaya'ya 3'er yıllık profesyonel sözleşme yapılarak devam etmişti. Sarı-Lacivertliler, dün gece ise ilk yabancı transferini gerçekleştirdi ve Swansea forması giyen  Andre Ayew'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Transferin bedeli ve satın alma opsiyonundaki rakam ise ortaya çıktı.

OPSİYON 15 MİLYON EURO

Skorer'in edindiği bilgiye göre; Ayew transferi için Fenerbahçe, Swansea Kulübü'ne kiralama bedeli 1.2 milyon euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 15 milyon euro.

Ali Koç'un jeti ile gelecek

Swansea City’nin Ayew’e Fenerbahçe ile transfer görüşmesine izin vermesinin ardından Koç Grubu’na ait uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ayrıldı. Ali Koç’a ait TC-KMR kuyruk tescilli uçak Ayew’i almak için Avusturya’nın Innsbruck Havalimanı’na gitti. Fenerbahçe resmi sitesi de gece geç saatlerde transferi duyurdu ve Ayew'in bugün İstanbul'da olacağı belirtildi.

Gana Milli Takımı'nda forma giyen yıldız futbolcu hücumun her iki kanadında da forma giyebiliyor. Forvet arkası da oynayabilen Ayew sol ayağını daha etkili kullanıyor. Dripling ve top sürme becerisi üst düzey olan Ganalı'nın defansif anlamda ise eksiklikleri bulunuyor.

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