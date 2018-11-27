Andre Ayew'den kötü haber geldi

Andre Ayew'den kötü haber geldi

Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Andre Ayew, sağ el parmağındaki kırık nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Maicon'un yerine kapı gibi defans

Maicon'un yerine kapı gibi defans

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Gönülleri bir kez daha fethetti

Gönülleri bir kez daha fethetti

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Bir kötü haber de Onazi'den

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Andre Ayew'den kötü haber geldi

Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Andre Ayew, sağ el parmağındaki kırık nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Andre Ayewden kötü haber geldi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor maçının ilk yarısında sağ elinden sakatlanan, karşılaşmaya da bandajla devam eden Ayew'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

Yapılan tetkikler sonucunda Ayew'in sağ el 4. parmağında kırık tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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Andre Ayewden kötü haber geldi

Andre Ayew'den kötü haber geldi

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