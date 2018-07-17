Andre Ayewde sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Ada basınında yer alan haberlere göre, Siyah-Beyazlılar’ın, Andre Ayew’i kiralama konusunda mutlu sona yaklaştığı öne sürüldü. Babel ve Quaresma’ya alternatif olacak kaliteli bir isim arayan Kartal’ın, Ganalı için Swansea City ile masaya oturduğu ve küme düşen Galler temsilcisinin, Ayew’in yüksek maliyetinden kurtulmak için Beşiktaş’ın kiralık teklifine sıcak baktığı belirtidi. 29 yaşındaki oyuncunun da Siyah-Beyazlı takıma transfer olmak istediği vurgulandı.

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