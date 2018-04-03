Anderson Taliscanın yerine Yacine Brahimi

Siyah beyazlı kulüp, satın alma opsiyonu 21 milyon euro olan Anderson Talisca'yı takımda tutamazsa Porto'nun Cezayirli yıldızı Yacine Brahimi'yi kadrosuna katacak.

Beşiktaş bir taraftan Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluk için mücadelesini sürdürürken, diğer yandan da yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam ediyor.Siyah beyazlılar 2 sezon önce Benfica'dan 21 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiraladığı Anderson Talisca'yı takımda tutma planları yaparken, B planını da hazırladı.

6 MİLYON EURO BÜTÇE AYRILDI

Portekiz'de yayın yapan Record gazetesi, Talisca'nın 21 milyon euro'luk bonservis ücreti için Benfica ile kıran kırana pazarlıklarına devam eden Beşiktaş'ın, Brezilyalı yıldıza halef olarak belirlediği Porto'dan Yacine Brahimi için de düğmeye bastığını ileri sürdü. 28 yaşındaki Cezayirli futbolcunun menajeri ile temasa geçen Siyah beyazlı yönetimin, 6 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.

41 MAÇTA 10 GOL 10 ASİST

Teknik Direktör Şenol Güneş'in transferine onay verdiği Brahimi, Porto'da sol açıkta görev yapsa da oyun kurucu olarak da oynayabiliyor. Portekiz ekibiyle tüm kulvarlarda toplam 41 karşılayşmaya çıkan Cezayirli star, takımına 10 gol ve 10 da asistlik katkı sağladı. Brahimi'nin Devler Ligi'nde bu sezon iki maçta rakip olduğı Beşiktaş'ın teklifine olumlu baktığı ifade ediliyor.

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