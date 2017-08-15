Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Yusuf Erdoğan imzayı atıyor

Trabzonspor'un başaralı oyuncusu Yusuf Erdoğan, 15 yıldır yaşadığı Trabzon'u yuvası gibi gördüğünü belirterek, yakın zamanda sözleşmesini uzatmak için imza atacağını söyledi.
Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Negredo, Pepe, Lens, Medel ve Orkan'ı renklerine katan Beşiktaş, Sosa'nın Milan'dan bonservisini almasını bekliyor. Vida'nın transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dinamo Kiev bonservis bedelini 2 milyon euroya kadar düşürdü.
Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Porto'nun eli kolu bağlı! Aboubakar operasyonu

Fenerbahçe, Neustadter’den gelecek parayı Vincent Aboubakar transferinde kullanmayı planlıyor. Oyuncunun yüzde 65’ine sahip olan Lorient’e 6 milyon Euro, Porto’ya ise 2 milyon Euro önerilecek.
Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Vida'nın alternatifi olarak Dragovic'i belirleyen Kartal’ın, tecrübeli futbolcunun cephesinden istediği maliyet raporu geldi.
Büyük şok! Kırık tespit edildi

Büyük şok! Kırık tespit edildi

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Arda Turan'ın yerine göz dikti

Arda Turan'ın yerine göz dikti

Mesut Özil'in, Arda Turan'la yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona'ya transfer olmak istediği öne sürüldü.
Rota tekrar Strinic'e döndü

Rota tekrar Strinic'e döndü

Asamoah transferinde Juventus’tan olumsuz cevap gelme ihtimalini göz önünde bulunduran Sarı- Kırmızılılar, tekrar Napoli’nin sol beki Strinic’e rotayı çevirdi.
Emre Mor transferinde sona gelindi

Emre Mor transferinde sona gelindi

Inter ve Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Emre Mor, adım adım İtalyan ekibine yaklaşıyor.

Anderson Talisca'da kriz bitmedi!

Beşiktaş, Benfica'dan kiraladığı Talisca için gelebilecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Siyah-beyazlılar cazip bir öneriyle karşı karşıya kalırsa Talisca’nın gidişine izin verilecek, Sosa gündeme gelecek.

Anderson Taliscada kriz bitmedi!

Ligin ilk haftasını galibiyetle geçen ve camiayı sevindiren Beşiktaş, Avrupa’da başarıya koşacak bir takım oluşturmanın hesaplarını yapıyor. Bu nedenle de teknik direktör Şenol Güneş’in istediği transferler için yeniden harekete geçildi.

Savunma için bir süredir Dinamo Kiev’den Vida ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Sosa’dan bir kez daha “Beni transfer edin” mesajı aldı.

Bu sezon ligde şampiyonluk ve Avrupa’da ise gidebildiği kadar gitmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, dün bir araya gelerek, transferde yeni bir yol haritası çizdi. Vida’yı renklerine bağlamaya çok yakın olan Beşiktaş Yönetimi, sürpriz bir şekilde Sosa’yı yine gündemine aldı. Talisca, takıma dönmesine rağmen, Brezilyalı oyuncunun hâlâ takımdan ayrılma olasılığı bulunuyor. Benfica’nın bu oyuncu için cazip bir teklifte bulunması, Beşiktaş’ın transferi yeniden gözden geçirmesine neden olacak. Sosa’yı “B” planı olarak tutan siyah - beyazlı kulüp, Talisca için 5-6 milyon euroluk yeni bir teklif gelmesi durumunda transfere onay verecek. Beşiktaş Yönetimi bu nedenle Arjantinli oyuncuya bir süre daha beklemesini söyledi.

Siyah - beyazlı yönetim, ayrıca Mustafa Pektemek, Boyko, Milosevic, Aras Özbiliz ve Franco ile de yollarını ayıracak.

Vida konusunda da önemli aşama kaydeden Beşiktaş Yönetimi, Dinamo Kiev’in 2 milyon euroya kadar düşmesi nedeniyle, bu durumu da dünkü yönetim kurulu toplantısında masaya yatırdı. Takımdan gidecek olan oyunculardan gelecek bonservis bedelleri ve bu oyunculara ödenecek paralardaki tasarruflar nedeniyle, yönetim Vida-Sosa transferine yeşil ışık yaktı. Sosa’yı, Talisca’nın gitmesi halinde alacak olan yönetim, bu nedenle önce Vida’yı bitirecek.

Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Çebi'den maç sonu çok sert sözler:

Çebi'den maç sonu çok sert sözler: "Tetikçi..."


 

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Anderson Taliscada kriz bitmedi!

Anderson Talisca'da kriz bitmedi!

Beşiktaş, Benfica'dan kiraladığı Talisca için gelebilecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Siyah-beyazlılar cazip bir öneriyle karşı karşıya kalırsa Talisca’nın gidişine izin verilecek, Sosa gündeme gelecek.
Dragovicin maliyeti 4 milyon euro

Dragovic'in maliyeti 4 milyon euro

Vida'nın alternatifi olarak Dragovic'i belirleyen Kartal’ın, tecrübeli futbolcunun cephesinden istediği maliyet raporu geldi.
Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Sıcak gelişme! Jose Sosa ve Vida...

Negredo, Pepe, Lens, Medel ve Orkan'ı renklerine katan Beşiktaş, Sosa'nın Milan'dan bonservisini almasını bekliyor. Vida'nın transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dinamo Kiev bonservis bedelini 2 milyon euroya kadar düşürdü.
Çebiden maç sonu çok sert sözler: Tetikçi...

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