Anderson Taliscada kriz bitmedi!

Beşiktaş, Benfica'dan kiraladığı Talisca için gelebilecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Siyah-beyazlılar cazip bir öneriyle karşı karşıya kalırsa Talisca’nın gidişine izin verilecek, Sosa gündeme gelecek.

Ligin ilk haftasını galibiyetle geçen ve camiayı sevindiren Beşiktaş, Avrupa’da başarıya koşacak bir takım oluşturmanın hesaplarını yapıyor. Bu nedenle de teknik direktör Şenol Güneş’in istediği transferler için yeniden harekete geçildi.

Savunma için bir süredir Dinamo Kiev’den Vida ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Sosa’dan bir kez daha “Beni transfer edin” mesajı aldı.

Bu sezon ligde şampiyonluk ve Avrupa’da ise gidebildiği kadar gitmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, dün bir araya gelerek, transferde yeni bir yol haritası çizdi. Vida’yı renklerine bağlamaya çok yakın olan Beşiktaş Yönetimi, sürpriz bir şekilde Sosa’yı yine gündemine aldı. Talisca, takıma dönmesine rağmen, Brezilyalı oyuncunun hâlâ takımdan ayrılma olasılığı bulunuyor. Benfica’nın bu oyuncu için cazip bir teklifte bulunması, Beşiktaş’ın transferi yeniden gözden geçirmesine neden olacak. Sosa’yı “B” planı olarak tutan siyah - beyazlı kulüp, Talisca için 5-6 milyon euroluk yeni bir teklif gelmesi durumunda transfere onay verecek. Beşiktaş Yönetimi bu nedenle Arjantinli oyuncuya bir süre daha beklemesini söyledi.

Siyah - beyazlı yönetim, ayrıca Mustafa Pektemek, Boyko, Milosevic, Aras Özbiliz ve Franco ile de yollarını ayıracak.

Vida konusunda da önemli aşama kaydeden Beşiktaş Yönetimi, Dinamo Kiev’in 2 milyon euroya kadar düşmesi nedeniyle, bu durumu da dünkü yönetim kurulu toplantısında masaya yatırdı. Takımdan gidecek olan oyunculardan gelecek bonservis bedelleri ve bu oyunculara ödenecek paralardaki tasarruflar nedeniyle, yönetim Vida-Sosa transferine yeşil ışık yaktı. Sosa’yı, Talisca’nın gitmesi halinde alacak olan yönetim, bu nedenle önce Vida’yı bitirecek.

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