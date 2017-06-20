Anderson Talisca Manchester United ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş'taki durumu henüz netlik kazanmayan Anderson Talisca hakkında Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Yapılan haberde, Brezilyalı futbolcunun Manchester United'la anlaştığı belirtildi.

Portekiz basınından Beşiktaşlı taraftarları üzecek bir haber geldi. Siyah beyazlılarda bu sezon takımın yıldızlarından birisi olan ve taraftarların sevgisini kazanan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca için flaş bir iddia ortaya atıldı. Daha önce gündeme Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Talisca'yla ilgilendiği gelmişti. Ojogo'nun yaptığı habere göre; Manchester United, Benfica'dan Anderson Talisca ile anlaşma sağladı.

Yapılan haberde ayrıca, Talisca'nın Manchester'a transfer durumunda Benfica'nın da Brezilyalı futbolcunun yerine Andre Carillo'yu transfer edeceği ifade edildi.

ABOUBAKAR NEWCASTLE YOLCUSU MU?

Diğer taraftan Beşiktaş'ın bonservisi konusunda Porto ve Lorient ile anlaşma sağlayamadığı Aboubakar'ın İngiltere'ye transfer olacağı konuşuluyor. Bu sezon tekrardan Premier Lig'e dönen Newcastle'ın menajeri Benitez, Kamerunlu yıldız oyuncunun transfer edilmesini istediği belirtildi.