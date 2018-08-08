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Anderson Talisca Çin'de kalıyor

Anderson Talisca’nın Çin’deki müthiş başlangıcı sonrası kulübü Guangzhou Evergrande, Benfica’dan oyuncunun bonservisini almaya karar verdi, Brezilyalı futbolcu da teklifi kabul etti.

Anderson Talisca Çinde kalıyor

Beşiktaş’ın ardından Çin’in Gungzhou Evergrande takımına transfer olan Anderson Talisca, yeni takımında kalıcı olacak. Futbolcunun gösterdiği müthiş performansın ardından Guangzhou ekibi Brezilyalı oyuncunun bonservisini almaya karar verdi.

Satın alma opsiyonu var

Benfica ile Guangzhou arasında yapılan 6 aylık kiralık sözleşmede satın alma opsiyonunun da bulunduğu ortaya çıktı. Tam rakam verilmemekle birlikte, 25 milyon euro civarı olduğu tahmin edilen bu miktarın Portekiz ekibine verilerek Talisca’nın kalıcı olarak kadroya dahil edileceği belirtildi.

4 maçta 6 golle ülkeyi salladı

Çin Süper Lig’de forma giydiği 4 maçta 6 gol kaydeden Anderson Talisca’nın bonservisinin alınması için hem taraftarlar hem camiadan büyük baskı geldiği, bunun üzerine kulübün transfer için harekete geçtiği ifade edildi.

‘Çin’de uzun yıllar kalabilirim’

Talisca da konuyla ilgili yaptığı açıklamada teklifi kabul edeceğini dile getirdi. 23 yaşındaki futbolcu “Çin’e para için gelmedim, isteyerek geldim. Avrupa’da olan her şey burada da var. Dolayısıyla Çin’de uzun yıllar kalabilirim” dedi.

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