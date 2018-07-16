Amrabatın yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Nordin Amrabat, Al Nassr'a 3 yıllık imza attı.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Nordin Amrabat, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer oldu.

Al Nassr tarafından yapılan resmi açıklamada, Nordin Amrabat'ın bonservisinin alındığı ve Fas milli futbolcunun 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

31 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservisinin ne kadar olduğu açıklanmadı.

Geçen sezonu La Liga ekiplerinden CD Leganes'te kiralık olarak geçiren Amrabat, 30 lig maçında 2 gol atıp 3 asist yapmıştı.