Amiri bombası

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Premier Lig kulüpleri, Hoffenheim'ın genç Afganistanlı orta sahası için harekete geçti. İstenen bonservis ise tam 25 milyon euro!

Afgan asıllı Alman orta saha Nadiem Amiri, Premier Lig'in yeni yıldız adayı oldu. Dev takımlar 21 yaşındaki isim için adeta sıraya girdi.

İngiliz The Sun'da yer alan habere göre, Nadiem Amiri için Hoffenheim'ın istediği rakam ise tam 25 milyon euro! Kanatlarda da oynayabilen ve bu sezon 4 gol, 2 asistlik performansla oynayan genç futbolcuyu Manchester United, Arsenal ve Tottenham'ın istediği belirtildi.

Amiri, Alman U-21 takımıyla çıktığı 15 maçta da 3 gol kaydetti.

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