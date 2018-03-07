Alvaro Negredodan mesaj var

Fenerbahçe'nin ardından Trabzon karşısında da 2 asistle yıldızlaşan Negredo'dan mesaj var.

Siyah-Beyazlı formayla sezon genelinde tutuk bir görüntü sergileyen Alvaro Negredo, ikinci yarının kritik döneminde atağa kalktı. Fenerbahçe’yle önceki hafta oynanan derbide yaptığı 2 asistle takımının 3-1’lik galibiyetine direkt etki eden İspanyol forvet, şovuna önceki akşam da devam etti. Trabzonspor’la oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinden başlayan 32 yaşındaki futbolcu, 58. dakikada dahil olduğu mücadelede takımını hareketlendirip Ryan Babel’e yaptığı 2 asistle galibiyetin mimarları arasında yer aldı.

‘Biz büyük bir aileyiz’

Karşılaşmanın ardından başta teknik direktör Şenol Güneş olmak üzere tebrikleri kabul eden Negredo, soyunma odasında düşüncelerini hocası ve takım arkadaşlarıyla paylaştı. Tecrübeli oyuncu, “Biz büyük bir aileyiz. Gol atmayı çok isterdim ama bu kez asistlerimle galibiyete katkı sağlasam da çok mutluyum. Önümüzde şampiyonluk için kısa bir maraton kaldı. Yolumuza durmadan, istikrarlı bir şekilde devam etmeliyiz. Sezonun en kritik döneminde form tuttum. Takımıma elimden gelenin en iyisini vermeye devam edeceğim” diye konuştu.

Negredo 11’e dönüyor

Siyah-Beyazlılar’ın başarılı teknik adamı Şenol Güneş, cumartesi günü Gençlerbirliği’yle oynayacakları Süper Lig mücadelesinde forvet hattında Alvaro Negredo’ya görev verecek. Trabzonspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Vagner Love’ın etkili olmakta güçlük çekmesini göz önünde bulunduran Güneş’in, son haftalara yaptığı asistlerle damgasını vuran İspanyol futbolcuyu Vodafone Park’taki maçta ilk andan sahaya süreceği bildirildi.

Fanatik