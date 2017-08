Alvaro Negredoda mutlu son

Beşiktaş, bir süredir görüştüğü Alvaro Negredo transferinde dün mutlu sona ulaştı. İspanyol futbolcu Valencia'daki takım arkadaşları ve kulüp çalışanlarına veda etti. Transferin kısa süre içinde resmen duyurulması bekleniyor.

Siyah-Beyazlılar, Vincent Aboubakar transferinde Porto ile anlaşma sağlayamayınca alternatif isimlere yönelmişti. Beşiktaş, bir süredir görüştüğü Alvaro Negredo transferinde dün mutlu sona ulaştı. Yönetimin görevlendirdiği menacer Ahmet Bulut, dün öğle saatlerinde Valencia’nın stadı Mestella’ya çok yakın mesafede olan La Bodeguita de Maria Restoran’da kalabalık bir heyetle bir araya geldi.

‘Her an bitebilir’

Görüşmede İspanyol yıldızın menaceri Juanma Lopez ile Valencia Genel Direktörü Mateu Alemany, Valencia’nın avukatı Javier Soris ve spor hukukçusu Jesus Paniagua yer aldı. Taraflar bu toplantıda her konuda anlaşmaya vardı. Restoran çıkışında İspanyol gazetecilere demeç veren genel direktör Alemany, “Yaptığımız bu görüşmede önemli yol kat ettik. Anlaşmamız yakın, transfer her an bitebilir” dedi.

Bu hafta geliyor

Ahmet Bulut, Beşiktaş Yönetimi’ne pazarlıkların olumlu sonuçlandığı müjdesini verdi. Bunun üzerine yönetici Umut Güner, Alvaro Negredo transferini bitirmek ve oyuncuyu bu hafta Türkiye’ye getirmek için dün akşam İspanya’ya gitti. 31 yaşındaki oyuncunun bonservisiyle mi alınacağı yoksa kiralık olarak da kadroya katılacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Arkadaşlarıyla vedalaştı

Bugün ise İspanyol golcü, Valencia tesislerinde görüntülendi. Negredo, arkadaşları ve kulüp çalışanlarına veda edip, tesislerden ayrıldı.