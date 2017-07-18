Alvaro Negredo bombası!

Beşiktaş, ispanya futbolunun son dönemdeki en başarılı golcüleri arasında yer alan O ismi gözüne kestirdi: Negredo.

Gelecek sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde önemli başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, Pepe transferinin ardından takıma yeni bir forvet kazandırmak için düğmeye basmıştı.

Bu doğrultuda listesindeki birçok isim konusunda çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’ın son olarak gündemine İspanyol golcü Alvaro Negredo’yu aldığı bildirildi.

Geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Middlesbrough’ta kiralık olarak forma giyen Valencia’lı golcünün menajeriyle ilk teması kuran Kara Kartal’ın, olumlu geri dönüş aldığı belirtildi. Siyah-Beyazlılar’ın yeni sezonda Devler Ligi’nde yer alacak olması sebebiyle kendisine talip olan kulüpler arasından sadece Kara Kartal’a sıcak baktığı öğrenilen tecrübeli futbolcunun menajeri aracılığıyla Beşiktaş’a, ‘Kulübümle anlaşın yeter’ mesajını gönderdiği öğrenildi.

112 milyon TL’lik adam

Geçen sezon Middlesbrough formasıyla çıktığı 39 maçta 10 gol ve 5 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki İspanyol golcü, bire bir pozisyonlardaki etkili görüntüsüne ek olarak hava toplarındaki bitiriciliğiyle de tanınıyor. 2 sezon önce Manchester City’den 28 milyon Euro (112 milyon TL) karşılığında Valencia’nın yolunu tutan yıldız futbolcu, 2015-16 sezonunu bu kulüpte geçirdi.

Opsiyonlu kiralama devrede

Kara Kartal’ın, son 2 sezonda yaptığı gibi forvet transferini kiralama formülüyle tamamlamayı planladığı öğrenildi. Beşiktaş’ın Negredo için kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunacağı ve resmi temasların yakın zaman içerisinde başlayacağı ifade edildi. İspanyol ekibinin de oyuncusunu 1 sezon daha kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı konuşuluyor.

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