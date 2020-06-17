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Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak birbirine girdi

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Tartışma esnasında iki futbolcuyu Trabzonsporlu oyuncular ayırırken Altay, Parmak'a "Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz" diyerek çıkıştı.

Daha sonra Fenerbahçe teknik heyeti Altay'ı soyunma odasına götürdü.

(Fanatik)

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